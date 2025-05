Formé à l’AS Saint-Étienne, un jeune joueur figure parmi les 100 jeunes talents nommés pour le Golden Boy 2025, une récompense prestigieuse décernée chaque année au meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Parmi les noms ronflants comme Lamine Yamal (Barcelone), Warren Zaïre-Emery (PSG) ou encore Endrick (Real Madrid), la présence de Mathis Amougou dans cette liste prestigieuse témoigne de la qualité du centre de formation de l’AS Saint-Étienne. Actuellement sous contrat avec Chelsea, le jeune défenseur central franco-camerounais continue d’attirer les projecteurs grâce à ses performances prometteuses et son potentiel rare.

Né en 2006, Amougou a fait ses classes à l'Étrat avant de s'envoler pour l'Angleterre en janvier 2025, séduit par le projet proposé par les Blues. Malgré ce départ précoce, son passage à l’ASSE reste déterminant dans son développement. Travail défensif, intelligence de jeu, lecture des trajectoires : autant de qualités qu’il a cultivées dans le Forez.

Golden Boy 2025 : une reconnaissance au plus haut niveau

Créée par le journal italien Tuttosport, la distinction du Golden Boy récompense chaque année le meilleur joueur U21 évoluant en Europe. Parmi les anciens lauréats, on retrouve Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland. Intégrer la liste des 100 pré-nommés représente une formidable vitrine pour les jeunes talents, et un signe fort envoyé aux recruteurs et observateurs du football mondial.

La présence d’Amougou dans cette sélection prouve qu’il fait partie des espoirs les plus suivis du continent. Dans une cuvée 2025 ultra-compétitive, où le FC Barcelone, le PSG ou encore Manchester United sont représentés en force, voir un ancien Vert aux côtés des meilleurs jeunes d’Europe illustre bien la qualité de la formation à la française, et plus particulièrement celle de l’ASSE.

L’ASSE peut-elle profiter du retour sur investissement ?

Si Amougou a quitté le club sans s'être totalement imposé avec les pros, son évolution dans un grand club comme Chelsea et sa reconnaissance internationale pourraient à terme rapporter à l’ASSE, notamment grâce à des clauses de formation ou un éventuel intéressement à la revente. Ce type de profil rappelle à quel point il est crucial pour Saint-Étienne de continuer à miser sur sa formation.

Avec les départs réguliers de jeunes talents, l’un des enjeux pour l’ASSE sera de trouver l’équilibre entre valorisation de ses pépites et renforcement de son équipe première pour viser un retour durable en Ligue 1. En attendant, la nomination de Mathis Amougou est une fierté pour tout un club et ses supporters.