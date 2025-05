Dévastés par les inondations en octobre 2024, les terrains municipaux de Chambon-sur-Lignon retrouvent leurs couleurs pour accueillir l’ASSE cet été. Un retour très attendu qui récompense la mobilisation de toute une commune selon les informations du Progrès.

Le 17 octobre 2024, une vague de boue et de désolation frappe durement la Haute-Loire. Le Chambon-sur-Lignon n’est pas épargné. Débordement d’un affluent du Lignon, ponts endommagés, station d’épuration mise à mal… et deux terrains municipaux de football ravagés. La pelouse du terrain d’honneur, un quart enseveli, voit ses cages arrachées et sa main courante emportée.

Face à l’urgence, les bénévoles du club local, aidés par l’hôtel Bel’O, retroussent les manches. Déblayage, nettoyage, sécurisation du ruisseau : la solidarité s’organise. La mairie prend ensuite le relais avec un plan de rénovation estimé à 180 000 euros, et une demande d’aide formulée auprès de la Fédération française de football à hauteur de 35 000 euros.

Le retour de l’ASSE : une confiance retrouvée

Dans un contexte encore incertain début 2025, plusieurs clubs avaient déjà confirmé leur stage estival au Chambon-sur-Lignon : Grenoble, Cannes ou encore l’AS Montferrand (rugby). L’ASSE, elle, attendait de voir l’évolution des travaux avant de s’engager. C’est désormais chose faite : les Verts poseront leurs valises du 29 juin au 5 juillet, confirmant un lien fort avec une terre d’accueil historique.

Le club a même mandaté son coordinateur des espaces verts, Damien Soulas, pour superviser les finitions. Chaque semaine, il veille à la repousse de la pelouse et à la conformité des installations, épaulant l’entreprise en charge des aménagements paysagers. Ce contrôle rigoureux témoigne du sérieux de la démarche, autant que de l’importance symbolique de ce stage.

Une commune mobilisée autour des Verts

Au-delà du terrain, c’est toute une commune qui a œuvré pour ce retour. De Guillaume Chazot, hôte attentif de l’hôtel Bel’O, aux élus locaux, en passant par les passionnés de Haut-Lignon, la venue de l’ASSE apparaît comme la récompense d’un effort collectif.

Jean-Michel Eyraud, le maire, se félicite de cette victoire : « La venue de l’ASSE me réjouit, car on a tout fait pour bien remettre le terrain en état ». L’optimisme règne désormais à l’approche du stage. D’autant que les Verts pourraient arriver avec un effectif renouvelé par les premiers mouvements du mercato estival…

Si les éléments s’étaient déchaînés en octobre, c’est aujourd’hui l’espoir qui refleurit au Chambon-sur-Lignon.