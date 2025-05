Faustine Bataillard et Adèle Connesson ont connu une entrée difficile dans la Sud Ladies Cup 2025 avec l’Équipe de France U23. Les Bleuettes se sont inclinées aux tirs au but face à la République Tchèque.

La Sud Ladies Cup 2025 s’est ouverte ce mardi à Avignon pour les Bleuettes de Fabien Lefèvre. Tenantes du titre, les Françaises affrontaient la République Tchèque pour leur entrée en lice dans un tournoi au format relevé, avec également le Japon et le Maroc au programme.

21 joueuses en Équipe de France

Le sélectionneur a convoqué un groupe de 21 joueuses dans lequel figurent deux Stéphanoises : Faustine Bataillard, milieu de terrain, et Adèle Connesson, attaquante. Alignées comme remplaçantes au coup d’envoi, elles ont toutes deux foulé la pelouse en seconde période : Bataillard à la 58e minute, Connesson à la 72e.

Un revers cruel aux tirs au but pour les Bleuettes

Dans une première mi-temps rythmée, les Françaises et les Tchèques ont chacune trouvé le chemin des filets, rentrant aux vestiaires sur le score de 1-1. Au cours du second acte, aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence.

C’est finalement aux tirs au but que les deux équipes ont été départagées. Une séance frustrante pour les Tricolores, qui s’inclinent 5-4.

En conférence de presse, le sélectionneur de l'équipe de France, Fabien Lefèvre s’est montré lucide :

"On a eu beaucoup d'occasions pour gagner. On a manqué de ce changement de rythme pour les mettre plus en difficulté ou au moins se créér plus d'occasions. C'est vrai que c'est là où on a pas été assez performant, dans les transmissions pour justement ne pas les laisser se replacer. [...]

Pour les prochains matchs, on va garder cette base de ce qui a été fait ce soir. L'axe de progression, c'est ce réalisme offensif. Il y a aussi l'aspect physique avec des joueuses qui sont en pause depuis quelques semaines."

Deux Stéphanoises à suivre face au Maroc et au Japon

Malgré ce faux départ, Faustine Bataillard et Adèle Connesson auront encore deux occasions de briller dans ce tournoi international. Le 30 mai, la France affrontera le Maroc, avant de défier le Japon le 3 juin.

Ce tournoi représente une formidable opportunité de progression et de visibilité pour les jeunes internationales, et plus particulièrement pour les deux Vertes. Les jeunes joueuses de l'ASSE auront certainement plus du temps de jeu les du prochain match disputé par l'Équipe de France.