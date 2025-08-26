Le début de saison du Grenoble Foot 38 vire au cauchemar. Entre résultats inquiétants, affluence en berne et une fracture grandissante avec ses supporters, le club isérois traverse une zone de turbulences. 9ème de Ligue 2 la saison passée, les Grenoblois s'attendaient sûrement à un bien meilleur début de saison : 1 nul et 2 défaites. Les supporters ont tenu à réagir via une banderole déployée sur les locaux du club isérois... Ambiance !

Vendredi dernier, seulement 2802 spectateurs ont assisté à la réception de Laval au Stade des Alpes. Hors période de Covid et matchs délocalisés, il s’agit de la plus faible affluence du GF38 depuis son retour en Ligue 2 en 2019, comme le rappelait dernièrement Frédéric Sougey, journaliste spécilaiste du GF38. Un triste symbole du désamour croissant entre le club et ses fidèles.

Les supporters de longue date se disent lassés par l’absence de projet clair, le manque de joueurs issus du cru et une équipe jugée trop instable pour créer une véritable identité. Beaucoup pointent également une expérience « stade » peu attractive, entre tarifs jugés excessifs et absence d’animations.

Grenoble : Une identité en perte de vitesse

Le lien entre le GF38 et sa base historique semble se fissurer davantage chaque saison. Plusieurs supporters regrettent le manque d’attachement des joueurs aux couleurs du club et déplorent la valse des entraîneurs, qui empêche l’installation d’un projet durable.

« Le GF38 ne raconte plus d’histoire », résume, sur Grenoble Foot Info, un abonné de longue date qui a fini par lâcher son siège au Stade des Alpes. L’absence de résultats marquants ne fait qu’accentuer ce sentiment d’usure, renforcé par la défaite 2-1 à Clermont ce week-end, qui a confirmé les inquiétudes sportives.

Un mercato attendu comme un tournant

Alors qu’il reste une semaine avant la clôture du marché des transferts, le mercato est vu comme la dernière carte à jouer pour relancer la machine. Les supporters réclament des renforts d’expérience capables d’apporter de la stabilité et un supplément de caractère à un groupe jugé trop tendre.

Un message appuyé par un geste fort : ce dimanche, les Red Kaos 94 ont déployé une banderole sur les locaux du club au Stade des Alpes. On pouvait y lire : « URGENCE MERCATO : Rosnoblet, des recrues d'expérience pour sauver un début de saison catastrophique ». Un avertissement clair adressé à la direction : l’avenir du GF38 en Ligue 2 passe désormais par des décisions fortes.