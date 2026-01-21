De chouchou de Geoffroy-Guichard à une sortie sous les sifflets samedi dernier, Lucas Stassin a compris ces dernières semaines que le football allait parfois très vite. Après une période creuse, l'attaquant belge est pourtant en train de remonter la pente. En interne, beaucoup croient à une grosse deuxième partie de saison.

Lucas Stassin a été rattrapé par la réalité du football cette saison, et son doublé dans le derby en avril dernier parait déjà bien lointain. Après un été très (trop) mouvementé, le buteur stéphanois a cartonné, avant de sombrer.

Le contrecoup d'un mercato agité

De juin à août, l'entourage de Lucas Stassin a été amené à discuter avec des dizaines de clubs (Stuttgart, Lille, Brentford, Sporting, etc). Mais c'est dans les dernières jours du mercato que la situation avait davantage évolué, avec l'arrivée dans le dossier du Stade Rennais et surtout du Paris FC, qui avait fortement accéléré dans le money-time (offre de 20M€+4M€ de bonus). Pas suffisant toutefois pour faire plier Kilmer Sports. Pas plus que les approches du CSKA Moscou ou de Al-Hilal en septembre.

C'est justement durant ce mois de septembre que Lucas Stassin a impressionné sous le maillot Vert. Avec 4 réalisations en autant de rencontres, il avait explosé les compteurs et été élu meilleur joueur du mois.

L'international Espoirs belge a ensuite subi le contrecoup de ses différents transferts avortés, comme expliqué par son père, Stéphane Stassin, dans Le Progrès : « Il n’était pas bien dans sa tête, pas bien physiquement non plus. Il ne s’entraînait pas bien. (...) Après tout ce qu’il a vécu cet été, c’est normal. » Cette période de moins bien s'est évidemment ressentie sur le terrain, puisque Lucas Stassin est resté muet devant la cage depuis le 23 septembre dernier. Mais aussi en interne, où son comportement a pu exaspérer une partie du groupe.

L'ASSE retrouve un nouveau Lucas Stassin

Cette époque serait toutefois révolue. Comme révélé par son père, l'attaquant des Verts s'est repris en main ces dernières semaines : deux séances par jour, nouveau préparateur physique personnel et pas d'ambition particulière sur ce marché des transferts. Des décisions qui se ressentent au sein du vestiaire stéphanois. Sur ce début d'année 2026, l'attitude de Lucas Stassin n'est plus jugée inadaptée. Il renvoie même l'image d'un joueur beaucoup plus impliqué, ouvert à une remise en question. De quoi en ravir plus d'un en interne, où beaucoup le voient performer dans les prochains mois.

C'est notamment le cas de son coach Eirik Horneland, peiné des sifflets à l'encontre de son joueur après Clermont : « C'était assez difficile de la part du public de le siffler. Il a fait de son mieux sur cette rencontre. (...) Il a tout mon respect. »

Si le manque de confiance de Lucas Stassin est encore visible sur certaines situations de frappe ou certaines conduites de balle, tout laisse donc à penser à de belles perspectives pour la deuxième partie de saison. Le Belge sera bientôt de retour à son meilleur niveau physiquement et est rentré dans le rang au sein du vestiaire. Place aux buts, désormais. L'ASSE en aura besoin.