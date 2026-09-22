Après un début de saison canon marqué par 5 victoires en 5 matchs, les Verts ont eu un peu plus de mal sur leurs deux dernières sorties. Les hommes d'Ian Cathro restent sur une défaite à Dunkerque (2-1) et un nul face à Metz (2-2). Deux contre-performances pas forcément inquiétantes mais qui révèlent toutefois un problème clair.

Gautier Larsonneur est de plus en plus pointé du doigt récemment. Le portier stéphanois, qui a perdu le brassard durant l'intersaison, ne fait pas gagner de points aux siens ces dernières semaines. Les critiques à son égard - qui dépassent parfois les bornes sur les réseaux sociaux, il est important de le rappeler - ne sortent toutefois pas de nulle part. Les statistiques confirment en effet sa mauvaise forme.

L'ASSE freinée par son gardien ?

La solidité défensive de l'ASSE a été vantée durant les 5 premières journées. S'est-elle évaporée depuis deux semaines ? Pas vraiment. Selon FotMob, Saint-Etienne est l'équipe avec le moins de buts attendus concédés cette saison en Ligue 2 (5.5 xG). Les Verts auraient donc dû en théorie encaisser 5.5 buts lors des 7 premières journées. Le football ne se joue cependant pas sur une calculatrice, les Stéphanois ayant déjà concédé 8 buts.

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Une chose est sûre : avec ce très faible chiffre de xG concédés, difficile de remettre en cause le secteur défensif stéphanois dans sa globalité. C'est malheureusement vers Gautier Larsonneur que les statistiques se tournent. Le différentiel "buts concédés - buts attendus concédés" ne plaide pas en faveur de l'ancien brestois, qui présente un des pires bilans dans ce domaine en Ligue 2. Seul Maxime Dupé (Nantes) fait pire cette saison.

Les chiffres sont donc clairs : Gautier Larsonneur sous-performe sur ses 7 premiers matchs. L'idée n'est pas de dire qu'il est la cause de tous les problèmes stéphanois. Simplement de mettre en lumière que ses prestations, au global, n'ont pour le moment pas évité aux Verts de prendre des buts. Une situation qui interroge pour un gardien censé être une référence dans l'antichambre de l'élite du football français.

Reste désormais à savoir si Gautier Larsonneur retrouvera de la confiance dans les prochaines semaines...