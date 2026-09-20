L’ASSE aborde la trêve internationale avec plusieurs dossiers à surveiller. Après le nul frustrant concédé à Metz, de nombreux Stéphanois vont rejoindre leur sélection, tandis que la situation de Gautier Larsonneur continue d’interroger. En parallèle, les Verts poursuivent leurs mouvements autour de la post-formation avec l’arrivée d’Étienne Mendy et le prêt de Strahinja Stojković. Retour sur les 4 infos majeures de la semaine.

Nouvelle désillusion pour l’AS Saint-Étienne, qui vient d'essuyer un second coup d'arrêt consécutif lors de son déplacement sur la pelouse de Metz (2-2). Incapables d'imposer leur rythme habituel et bousculés dans l'engagement, les hommes de Ian Cathro pensaient pourtant avoir fait le plus dur en menant confortablement de deux buts à quinze minutes du terme. C'était sans compter sur un effondrement général en fin de rencontre, l'arrière-garde cédant à deux reprises pour laisser échapper une victoire qui lui tendait les bras. Malgré cette fin de match décevante, les Verts s'en tirent à bon compte sur le plan comptable : grâce à des résultats favorables sur les autres pelouses, ils préservent la tête de la Ligue 2 avec deux points d'avance sur le Red Star.

Sur le plan individuel, cette prestation en demi-teinte aura au moins permis à plusieurs éléments de s'illustrer. Fraîchement appelé en sélection congolaise, Kevin Pedro a livré une prestation de haut niveau : crédité d'un but, le jeune défenseur a constamment apporté le danger par ses projections offensives tranchantes dans son couloir. De son côté, Augustine Boakye a confirmé sa superbe montée en puissance en se montrant de nouveau décisif, tandis que Zuriko Davitashvili, pourtant relégué sur le banc au profit de Jakob Breum au coup d'envoi, a réussi une entrée remarquée pour rappeler qu'il demeure un titulaire indiscutable dans l'esprit du staff.

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Le véritable point noir de cette sortie réside toutefois dans la fragilité récurrente de l'arrière-garde stéphanoise. Incapable de verrouiller le résultat, la défense encaisse beaucoup trop de buts depuis le début de l'exercice. Si l'efficacité de l'attaque a longtemps permis de masquer ces lacunes, l'ASSE ne pourra pas faire l'économie d'une vraie rigueur défensive si elle entend se faciliter la tâche et sécuriser sa marche en avant vers la montée.

Des joueurs de l'ASSE appelés en sélection

La trêve internationale à venir s'annonce particulièrement chargée du côté de l'AS Saint-Étienne, témoignage direct de la richesse multiculturelle d'un vestiaire qui compte de nombreux internationaux. Cette fenêtre internationale, exceptionnellement rallongée avec un marathon de quatre matchs au programme pour l'ensemble des joueurs concernés, va priver Ian Cathro d'une grande partie de ses cadres. C'est le cas des habitués des rassemblements comme Zuriko Davitashvili, Ben Old, Augustine Boakye ou Irvin Cardona, mais aussi de Tamar Svetlin, désormais incontournable avec la sélection slovène.

Ce rassemblement sera également synonyme d'étapes majeures pour plusieurs Verts engagés dans cette série de quatre rencontres. Déjà capé à deux reprises avec la Hongrie, Áron Csongvai compte bien faire grimper son compteur, tandis que Naïr espère honorer ses premières minutes sous le maillot de l'Algérie. La fierté est d'autant plus grande pour deux éléments qui fêtent leur toute première convocation chez les A : le portier Mamour Ndiaye avec le Sénégal, et Kevin Pedro, qui a officialisé son choix de nationalité sportive en rejoignant la République démocratique du Congo.

Le centre de formation stéphanois est lui aussi largement mis à l'honneur dans les catégories de jeunes pour cette trêve internationale. Tout juste revenu de blessure, Nadir El Jamali retrouve immédiatement les U20 français, tandis que son coéquipier Adam Baalal défendra les couleurs des U20 marocains. Enfin, le jeune attaquant de l'académie, Fousseny Sidibé Kaloga intègre l'équipe de France U17. Avec autant de départs aux quatre coins du globe pour disputer ce bloc intensif de quatre matchs, les entraînements de l'équipe première vont tourner au ralenti à l'Étrat, offrant une occasion idéale de faire monter de nouvelles têtes de la réserve avec le groupe professionnel.

Larsonneur doit-il encore être titulaire dans les buts de l'ASSE ?

Le revers concédé à Dunkerque a ravivé une fracture couvant depuis plusieurs semaines au cœur de l'actualité stéphanoise : la forme inquiétante de Gautier Larsonneur. Le dernier rempart des Verts a livré une copie très critiquable dans le Nord avec deux buts encaissés sur deux tirs cadrés. Entre une sortie manquée hors de sa surface qui a frôlé la correctionnelle et une anticipation fautive sur la frappe victorieuse de Keita, le portier breton affiche une fébrilité technique et comportementale criante. Avec un taux d'arrêts retombé à 62% sur les premières journées de championnat, le gardien stéphanois accuse un retard significatif par rapport aux standards de la division, bien loin de son niveau de performance habituel.

Au-delà de ces errances sur la ligne, c'est toute la gestion psychologique et managériale du joueur qui interroge les observateurs. Confronté à un climat pesant et à des critiques répétées sur les réseaux sociaux, Larsonneur semble traverser une crise de confiance profonde, se montrant plus effacé et sous tension sur le pré. Ce passage à vide remet également en question le rôle de l'encadrement technique et notamment du staff des gardiens, pointé du doigt pour une relation jugée parfois trop permissive pour maintenir une exigence de haut niveau. Alors que les erreurs individuelles commencent à coûter directement des points, la question d'une remise en cause de la hiérarchie dans les cages n'est plus un sujet tabou à l'Étrat, et ce n'est pas sa prestation à Metz qui va arranger les affaires du portier de l'ASSE.

Encore une arrivée et un départ

L'AS Saint-Étienne poursuit activement la structuration de sa post-formation avec la signature d'un talent particulièrement convoité. Les Verts ont en effet bouclé l'arrivée d'Étienne Mendy, jeune ailier sénégalais né en 2008 débarquant en provenance de la prestigieuse académie Diambars. S'étant engagé sur le long terme avec un contrat courrant jusqu'en 2030, le joueur a suscité une vive concurrence sur le marché des transferts, l'ASSE parvenant à devancer des écuries de premier plan comme Manchester United. Doté d'un profil ultra-séduisant, ce pur produit de l'école dakaroise combine une vitesse explosive à une excellente maîtrise technique, des qualités idéales pour dynamiter les blocs adverses et faire de profondes différences dans les couloirs.

Dans le sens inverse, le contingent des jeunes espoirs enregistre le départ temporaire de Strahinja Stojković. Âgé de 19 ans, le défenseur serbe fait son retour au pays en s'engageant sous forme de prêt du côté de l'OFK Belgrade. Actuellement barré à la fois dans le groupe professionnel de Ian Cathro et au sein de l'équipe réserve, le jeune joueur avait un besoin impératif de temps de jeu pour poursuivre son développement. Même si la concurrence s'annonce féroce dans le club de la capitale serbe, cette parenthèse doit lui permettre d'engranger de l'expérience et de la maturité afin de revenir dans le Forez la saison prochaine avec les armes nécessaires pour prétendre à une place au plus haut niveau.