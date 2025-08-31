Ultra-dominateurs dans le jeu face au GF38 (1-1), l'ASSE a monopolisé le ballon (79 % de possession), frappé trois fois plus au but et remporté la majorité des duels. Pourtant, ils n’ont pas su transformer leur supériorité en victoire. Un scénario frustrant.

Alors que tout avait plutôt bien commencé avec l'ouverture du score de Mickaël Nadé, l'ASSE pensait avoir fait le plus dur. Rarement mis en danger par les isérois, ils se sont malgré tout fait surprendre sur l'une des seules occasions adverses. Un match nul au goût amer !

Dans le Chaudron, l’AS Saint-Étienne a livré une prestation aboutie sur le plan collectif. Avec 79 % de possession et 92 % de passes réussies, les hommes d’Eirik Horneland ont largement contrôlé la rencontre. Le GF38 a été contraint de subir, n’obtenant que 21 % de possession et peinant à aligner plus de deux passes consécutives.

Les Verts ont également multiplié les offensives : 20 tirs à 7, dont 6 cadrés contre 2 pour les Isérois. Tous les chiffres plaident pour l’ASSE… sauf le tableau d’affichage.

L’ASSE gagne les duels mais pas le match

Si l’efficacité défensive et l’engagement ont été au rendez-vous – 57 % de duels gagnés et moins de fautes concédées que l’adversaire (12 contre 20) – l’ASSE n’a pas su faire la différence au moment crucial. Grenoble, accrocheur et réaliste, a tenu le choc et profité des imprécisions stéphanoises dans le dernier geste. Une nouvelle fois, les Verts ont illustré leurs difficultés à concrétiser leur domination.

Avec ce résultat, Saint-Étienne regagne leur place de leader mais laisse filer deux points précieux dans la lutte pour la montée. Au-delà de la frustration, ce match met en lumière une problématique récurrente : la stérilité offensive malgré une nette supériorité technique et collective. Les supporters, venus en nombre à Geoffroy-Guichard, retiendront une impression de gâchis. Pour espérer retrouver la Ligue 1, les Verts devront apprendre à transformer leurs statistiques écrasantes en victoires.