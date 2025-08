"LES MARIÉS DE L’AN II"

(Jean-Paul Rappeneau – 1971 - Il voulait juste divorcer, il a failli déclencher la Terreur.)

« Le changement est inévitable, le progrès ne l’est pas. » Anthony Robbins

The Final Countdown de Micheline (de la compta) :

Salut les Gamins, et salut aux nouveaux, y compris ceux qui ne piquent pas un mot de français dans le fond de la classe !

Bon, j’ai retourné les chiffres comme un vieux briscard ses cartes, trituré les formules Excel avec mes lunettes double-foyer, et la conclusion est implacable : l’ASSE est en Ligue 2, pas de miracle. Fini le suspense, on est dans le dur. Pas question de se bercer d’illusions, la deuxième division, ce n’est pas un match de gala, c’est un vrai champ de bataille où chaque point se gagne au prix fort.

Pour remonter, il faudra glaner au bas mot 70 points, soit pédaler plus vite qu’un touriste avec un vélo crevé, éviter de se faire choper les pattes dans la marmite aux embrouilles, et prier pour que la chance ne nous colle pas un coup de pied dans le train.

Salut les Groupies,

C’est la reprise pour votre JossRandall, mais ne vous habituez pas trop, après il repart en vacances jusqu’au match 3 ! Mais j’avais quand même envie de vous livrer un petit billet d’humeur au cœur de l’été, et à quelques jours de la reprise du championnat.

Car depuis ce triste échec de la première année de KILMER à l’ASSE sanctionné par une descente en Ligue 2, il s’est quand même passé beaucoup de choses dans la maison verte !

Un premier opus pour enclencher la 11ème saison consécutive des CHRONIQUES DE JOSS RANDALL (c’est beau non ??), placé sous le signe des titres de films cinématographiques, juste histoire de faire le malin, quoi.

CHAPITRE 1 : LE NOUVEAU MONDE

(Terrence Malick – 2005 – Le choc entre les cultures et les civilisations lors de la création du Nouveau Monde à partir du XVIIème siècle).

Depuis que l’ASSE a glissé en Ligue 2 comme une savonnette fatiguée dans une douche collective, on espérait tous un miracle à la Jésus pendant les noces de Cana, façon "changement d’eau en vin" (au passage, tu m’étonnes qu’après il avait 12 mecs qui le suivaient partout, le gars ... ).

On espère juste tous que le cubi ne sera pas trop bouchonné !

Kilmer Sports Ventures. Un nom qui sonne comme une agence de détectives privés spécialisés dans la perte de capital à Las Vegas, mais dont on attend tous beaucoup dans la reconstruction moyen-long terme de notre club mythique aux tripes usées.

Mais derrière les images léchées comme un chat stressé, on aura surtout constaté que cet été, pour l’instant, les investissements ont été plus pensés sur l’avenir moyen-long que sur le court terme (l’année de L2 qui commence dans moins d’une semaine).

Côté gros chantiers, Kilmer a mis des jetons significatifs dans l’amélioration de la structure du Club : reprise en mains de la partie Sponsoring et VIP, vendus dans l’urgence avec ferme et chevaux par les anciens dirigeants pour cause de besoin urgent d’artiche. Très grosse recapitalisation qui laisse entendre une envie de solidifier (comprendre : ne pas se barrer dans deux ans...), et des arrivées à la pelle dans des domaines qui grattent tout le monde à Sainté depuis des années : recrutement, préparation physique, approche de la performance et même récemment, un Docteur pour s’occuper de l’approche mentale.

Bien sûr, j’attends que le souffle de la surprise ait cessé d’agiter les frondaisons de ma curiosité ! (sans compter qu’une phrase comme celle-là, ça ne se trouve pas sous les sabots d’un ch’val, hein ??!!), avant d’être plus catégorique, mais je ne vous cache pas que cette partie-là me plait autant qu’elle me rassure.

Sur la professionnalisation du Club pour les années à venir. Sur les intentions du nouvel actionnaire, pas toujours très faciles à lire jusqu’ici.

C’est en effet un « Nouveau Monde » qui s’annonce entre l’Etrat et le Chaudron, une approche assez nord-américaine, mais surtout à mon avis en phase avec ce que le foot moderne est devenu.

Mais au-delà de tout ça, il y a aussi des déboires (et à manger !). Ou plutôt, si le long terme semble en voie de sécurisation, de solidification, et bien de nombreuses voix commencent à s’élever pour faire part d’une certaine inquiétude sur le court terme. Car là, comment dire ... La saison commence bientôt, et l’effectif souffre objectivement encore de nombreux manques. La préparation estivale, même si pas aussi catastrophique que certains le disent, n’a pas non plus montré de certitudes (mais est-il vraiment possible d’en avoir début août, dans un foot où l’Amère Catho d’été se termine APRÈS la 3ème journée ??) et n’a en tout cas pas rassuré les foules.

Donc il va quand même être temps de se bouger la rondelle et d’accélérer sur les arrivées et les départs encore en suspens. Mais avec l’Armée Mexicaine désormais en place au Département Scouting, je ne doute pas que ça sera le cas ......

CHAPITRE 2 : EN ÉQUILIBRE

(Denis Dercourt – 2015 - L’histoire d’un homme entre deux mondes, qui tente de se reconstruire après une chute.)

En effet, côté mercato, ça reste encore un peu flou comme un dimanche matin après une nuit de fête.

L’ASSE a plutôt bien géré la partie « dégraissage » (même s’il reste quelques dossiers irritant en attente) en faisant partir beaucoup de joueurs, certains (rarement) en pleurant, d’autres (majoritairement) en brâmant à tue-tête ce célèbre hymne Libanais « Ah quel plaisir d’avoir une Belle Beyrouth !!!", tant le club leur collait aux crampons comme une mauvaise odeur de frites froides.

Et puis quelques jeunes qu’on n’a même pas eu le temps d’aimer – vendus à la découpe comme des pièces détachées de 205 GTI sur LEBONCOIN.

Mais dans l’ensemble et jusqu’ici, le mercato estival de l’ASSE 2025, c’est un peu comme ta femme pendant qu’elle va se faire rectifier la pyramide chez le Coiffeur du coin : tu espères que le résultat sera bon, mais tu sais que ça va encore prendre du temps. Et du talent.

Les cinq matchs de préparation ont été un festival de contradictions. Deux victoires contre des supposés plus faibles, en espérant qu’ils reflètent le niveau qu’on rencontrera majoritairement en L2, et trois défaites contre des supposés plus forts, dont une humiliante où l’ASSE n’a pas existé. Et le tout sans dégager une réelle impression de puissance, et surtout, assez peu de création offensive ....

Bref, pas de quoi faire trembler les planches d’un échafaudage, et surtout une impression de chantier non terminé. Pour l’instant, notre équipe de l’ASSE ressemble à une fondue savoyarde sans fromage : y’a des trucs dedans, mais on ne voit pas bien comment tout ça va fondre ensemble.

L’Amère Catho avait commencé avec les prolongations de CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR et de BERN_HAPPY_AUER, laissant entendre que le club avait « appris » de ses erreurs passées, en confirmant ces profils pas très « Kilmer », mais des joueurs de « Ligue 1 ½ », valeurs considérées comme sûres et fiables. Pour l’instant, la PATTE_CARDONARA met du temps à s’imprimer, gageons que ce ne soit qu’une question de temps nécessaire pour absorber la prépa. Quant à BECKEN_BERNAUER, si l’apport footballistique ne se dément pas sur la prépa, deux blessures en 5 matchs, ça interroge quand même sur la performance du garçon sur la durée.

Du côté des petits nouveaux, on aura aimé le côté propre de JABERLIPOPPETTE (merci à mon Guiom_42530), qui balade son élégance sur le pré comme un jazzman en costard blanc dans un rade enfumé. Mais surtout qui à ce côté « garce », plus vu à Sainté depuis que l’Habit ne fait plus LEMOINE. À mon sens toutefois plus intéressant en 8 qu’en 6 comme dans le dernier match.

On aura aussi aimé la solidité défensive évidente de CHICO_LAMBA_LLAGE_CADEAU. Pas de fioriture mais fort dans les duels, calme, et puissant dans le jeu aérien. Lui avec un seul coup de casque, j’ai l’impression qu’il envoie le ballon plus loin que MILADY_NOVICE avec son pied.

Enfin, reste L'AFFAIRE_DUFFUS, qui n’aura jamais aussi bien porté son nom. Espérons que l’affaire (administrative apparemment) se réglera vite, liées aux nouvelles contraintes post BREXIT sur les permis de travail (les Anglais ... pffff... quand je vous dis que si Dieu les a collés sur une île, c’est bien qu’Il devait avoir ses raisons !!!), car j’aime bien son profil. Encore très brut, y a du boulot, notamment à la finition, mais j’ai aimé son énergie, sa puissance, profil qu’on n’a pas vraiment jusque-là.

Et puis il y a l’énigme. LASSANA_TRA_LALA_ORÉ. Je l’ai vu, et beaucoup, longtemps, dans les matchs de prépa, et à la fin, je ne comprends toujours pas ce qu’il fait là, lui. Les quelques minutes du très jeune MAKHLOUFI ont renforcé le contraste....

Latéraux, milieu, attaquant axial .... il reste du taf. Tictac ....

CHAPITRE 3 : TENTONS D’ÉVITER... « L’ÉTÉ MEURTRIER »

(Jean Becker – 1983 – Un type revient au village, les valises pleines de secrets, et ça va barder grave sous le soleil de plomb).

Alors, que nous réserve ce mois d’août, mis à part la canicule et la reprise des grèves SNCF ?

L’ASSE va devoir cravacher sec, avec un effectif aussi prêt qu’un ado avant l’oral de philo. J’entrevois en effet un mois difficile, avec une équipe remaniée et en cours d’autres remaniements (on parle beaucoup actuellement de l’arrivée de deux latéraux ... Et ALLELUIAH quoi !!). Et qui va affronter des équipes de L2 qui vont attendre l’équipe prétendument dominante de pied ferme (dominante en termes d’investissement en tout cas …) et surtout qui elles, en raison de la crise financière « tsunamiesque » qui secoue le foot français (Droits TV), auront des effectifs qui n’auront que très peu bougé par rapport à la saison dernière, qui auront des automatismes, et qui seront prêtes pour la L2.

Ces clubs-là, ils n’ont pas changé 12 joueurs pendant l’été, eux. Ils ont gardé leur ossature, leurs certitudes, et leurs coups de latte. L’ASSE, elle, devra aligner des recrues pas encore rôdées, des jeunes pas encore prêtes (ni prêtes à être prêtes), et des mecs qui pensent encore à leur transfert à venir.

Notre ami HORNELAND_ROVER semble un peu nerveux, comme nous, de voir arriver le premier match avec un effectif aussi peu prêt. Avec dans ses yeux ravagés ce mystère indicible qu’on trouve dans le regard d’une idiote amoureuse.

Et sans vouloir jouer les Cassandre de l’Apocalypse, OUI, il va quand même devenir un peu urgent d’avoir par exemple deux latéraux qui tiennent la route (l’Arlésienne depuis deux ans ....). Il parait qu’ils arrivent, alors patientons.

Au milieu, il semble qu’on pourra compter sur un GÉRARD_DE_TARDIEU bien mieux préparé qu’au démarrage de la saison dernière, un gars capable de tenir la baraque comme un vieux pilier de comptoir qui soutient le zinc à lui tout seul pendant l’apéro. Mais il en manque quand même au moins un, voire deux en cas de départ de BOUCHOUARI_POTTER, et si possible avec un profil plus créateur.

Enfin devant, il paraît évident que STASSIN_LA_DEMI_LUNE et ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU ne sont pas partis pour rester. Donc là encore, il vaudrait mieux éviter d’avoir à trouver des remplaçants le 29 aout à 20h51 ......

À suivre.

CONCLUSION : DEMAIN EST UN AUTRE JOUR

(Massimo Venier– 2011 – chaque jour porte une promesse).

Bon, on est supporters de l’ASSE, pas de la Selecta de Moldavie. On sait que même dans la galère, on reste « verts et fiers », n’est-ce pas ?

L’ASSE, c’est notre machin, notre légende cabossée. Alors on la suivra, même si elle joue comme une équipe de vétérans sous Prozac.

Mais cela dit, et plus sérieusement, Ivan ... C’est très bien ce que vous faites pour donner des moyens au Club pour l’avenir. Mais STP, de grâce, pas de nouveau péché de « condescendance » à l’approche de cette année en L2.

Rien n’est jamais gagné d’avance !