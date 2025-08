À quelques jours du coup d’envoi de la saison de Ligue 2 BKT, l’AS Saint-Étienne doit se montrer réactive. Pour pouvoir aligner ses dernières recrues face au Stade Lavallois samedi, les dossiers administratifs doivent être bouclés avant jeudi soir. Un délai à ne pas manquer pour Joshua Duffus, voire Ebenezer Annan ou encore Joao Ferreira. L'ASSE le sait, l'horloge tourne.

Un règlement clair : deux jours avant la rencontre

Conformément à l’article 208 bis de la Charte de la LFP, un joueur transféré ou prêté à un club français ne peut être qualifié que deux jours après l’envoi de son dossier, soit via téléchargement sur la plateforme iSphere, soit par voie postale (le cachet faisant foi).

En clair : pour jouer samedi soir à Laval, les recrues stéphanoises doivent être qualifiées au plus tard ce jeudi à 23h59. Passé ce délai, impossible pour Eirik Horneland de les inclure dans son groupe.

Trois noms en attente pour l'ASSE

Parmi les joueurs potentiellement concernés, on retrouve Joshua Duffus, déjà arrivé à l’Étrat depuis plusieurs semaines. Le jeune attaquant britannique, venu libre de Brighton, est en attente d’homologation et pourrait rapidement intégrer le groupe pro. Il a d'ailleurs joué contre le PFC et Cagliari.

Côté latéraux, deux renforts sont espérés :

Ebenezer Annan, latéral gauche en provenance de l’Étoile Rouge de Belgrade

Joao Ferreira, latéral droit prêté par Watford, qui sort d’un bon passage à Braga

Ces deux joueurs figurent parmi les priorités absolues du mercato stéphanois et leur arrivée devraient être désormais imminente. Mais pour être qualifiés à temps, leurs contrats doivent impérativement être finalisés et enregistrés auprès de la LFP d’ici jeudi soir.

Une question de timing…

Alors qu’Eirik Horneland attend encore ses renforts pour finaliser son onze, cette règle impose à l’ASSE de ne pas traîner. Les couloirs stéphanois, encore en chantier, pourraient vite s’épaissir si les délais sont respectés. Dans le cas contraire, il faudra attendre la 2e journée face au Rodez pour voir ces nouveaux visages fouler la pelouse. Le compte à rebours est lancé.