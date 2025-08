Titulaire lors des cinq matchs de préparation estivale, Irvin Cardona semble avoir changé de couloir. Aligné à gauche par Eirik Horneland (ASSE), l’ancien attaquant d’Augsbourg s’impose peu à peu à gauche dans le système stéphanois. Un choix révélateur en attendant les derniers ajustements du mercato.

Une préparation contrastée… mais riche en enseignements pour l'ASSE

L’AS Saint-Étienne a bouclé une préparation estivale en demi-teinte. Après deux victoires convaincantes contre Carouge (3-1) et Troyes (1-0), les Verts ont enchaîné trois défaites face au Servette FC (2-3), au Paris FC (0-3) et à Cagliari (0-1). Si le bilan est globalement décevant, ces rencontres ont permis à Eirik Horneland de tester ses principes de jeu et de jauger un groupe encore en chantier.

Parmi les éléments les plus utilisés par le technicien norvégien, Irvin Cardona figure en bonne place. L’attaquant passé par Brest et Augsbourg a disputé les cinq matchs amicaux pour un total de 350 minutes, soit le quatrième temps de jeu le plus élevé du groupe, derrière Larsonneur, Jaber et Traoré. Un signe de confiance évident.

Cardona à gauche : une vraie tendance ?

Mais ce qui interpelle, c’est le nouveau positionnement d’Irvin Cardona. Longtemps utilisé dans le couloir droit — où sa capacité à repiquer dans l’axe a souvent fait la différence —, il a cette fois été installé côté gauche tout au long de la préparation. Un changement tactique qui n’a rien d’anodin.

Horneland pourrait vouloir s’appuyer sur deux ailiers à faux pied : Cardona à gauche, Boakye à droite. Un schéma qui pourrait favoriser la percussion axiale, tout en libérant les couloirs pour les latéraux, très attendus sur l’aspect offensif. Justement, les recrues Ebenezer Annan et Joao Ferreira sont attendues, et leur profil colle parfaitement à ce système.

L’ombre de Davitashvili plane toujours

Autre facteur à considérer : le dossier Zuriko Davitashvili. Le Géorgien, pourtant performant la saison passée, est très peu apparu cet été (seulement deux matchs, 90 minutes cumulées). En cause ? Une préparation tronquée par des soucis de santé, mais aussi un mercato tendu : le joueur souhaite partir, mais ses dirigeants refusent d’ouvrir la porte sans offre jugée satisfaisante.

Cette absence prolongée de Davitashvili pourrait avoir forcé Horneland à repositionner Cardona à gauche, dans un rôle qui n’était pas le sien ces derniers mois à l'ASSE. Reste à savoir si ce choix sera maintenu une fois l’effectif au complet.

Une hiérarchie encore mouvante à l'ASSE

Entre ajustements tactiques, absence(s) prolongée(s) et marché encore ouvert, le poste d’ailier gauche semble faire partie des grands chantiers de ce début de saison. Si Cardona poursuit sur sa lancée, difficile de ne pas le considérer comme un titulaire en puissance, à condition que la dynamique collective suive.

Les premiers matchs officiels et la fin du mercato apporteront des réponses. Mais une chose est sûre : Irvin Cardona est plus que jamais dans le projet de l'ASSE.