UN ÉTÉ EN PENTE DOUCE (Gérard Krawczyk – 1987) - ASSE

« Faire la fine bouche ne sert à rien, il faut y aller. » Rosa Luxemburg, Œuvres II (écrits politiques 1917-1918)

The Final Countdown de Micheline (de la compta) : ROAD TO LIGUE -63 points

« Salut les Gamins, bon moi vous me connaissez, le foot je m’en fous comme de ma première chaude pelisse. Tout ce qui m’importe, c’est de faire tourner le compteur points dans ma colonne « recettes », surtout vu le saladier que m’a coûté cet effectif de Ligue 2 cette année ! Et sur ce point, j’avoue que ça va. Il faut un peu plus de 2 points par match pour remonter directement, pour l’instant on est à 2,33 points par match, ça baigne. Mais faites méfi quand même, vous avez vu que les gars en face sont prêts à vous rentrer dans la meule et vous empêcher de jouer en rond. »

Salut les Groupies,

C’est la reprise pour votre JossRandall après ce USBCO-ASSE du 23 août (1-0). Bon, entre pompiers, on ne va pas se marcher sur les tuyaux : côté foot et émotions, ce fut à peu près aussi joyeux qu’une pissotière d’asile de nuit, créant ainsi un gros contraste avec l’éjaculation - peut-être un rien précoce du coup - de samedi dernier contre RODEZ. Mais au final, tout le monde sait que les feux d’artifices ne claquent pas tous les week-ends. A cheval donné on ne regarde pas les dents, comme disait mon grand-père.

Notre ASSE fait un excellent début de saison, et il n’y a à date que cela qui compte.

CHAPITRE 1 : MICHELINE SE LA RACONTE GRAVE - ASSE

Petit chapitre court pour revenir sur ce qu’on retiendra après cette J3 (avec quelques autres bricoles quand même) : la compta. C’est Micheline qui m’a demandé de vous glisser ces quelques mots, histoire de tuer dans l’œuf les éventuelles chouineries des non-moins éventuels pisse-vinaigres.

En rappelant simplement ces quelques faits :

• Août 2024 : trois premiers matchs, trois défaites, zéro point et donc zéro point par match, sept buts encaissés, zéro marqués.

• Août 2025 : trois premiers matchs, un nul, deux victoires, sept points soit 2,33 points par match, trois buts encaissés, huit marqués.

BAM.

Sur ce sujet et pour vous parler franchement (et Pourquoi non ? Nous nous pratiquons depuis assez de temps pour n’avoir à nous cacher que l’essentiel, s’il fallait encore se faire des cachotteries avec le superflu, où irions-nous ?!) je dois me faire l’amant d’Honorable (une vieille connaissance qui me harcèle) : je faisais partie de ceux qui annonçaient un mois d’août difficile, au moins jusqu’à ce que l’effectif final soit connu. Je pensais en effet que notre ASSE largement remaniée, et après une série de matchs de préparation moyens, allait plus galérer contre des effectifs de L2 eux bien rôdés au combat, et n’ayant connu quasiment connu aucune retouche (pire, surtout des départs) en raison de la situation économique du foot français.

Au final, on a peut-être tous un peu crié avant d’avoir mal, et on avait aussi probablement oublié, ou surcoté, le niveau de la L2.

Une nouvelle victoire de notre ASSE samedi contre les voisins Grenoblois validerait un mois d’août passé sans encombre et un lancement de saison parfaitement maitrisé.

CHAPITRE 2 : UN RAPPEL, OU UNE MISE EN GARDE POUR L'ASSE

Ce constat comptable positif sur le début de saison ne doit pas nous faire oublier qu’on a vu samedi un match pauvre. Avec un effet contraste, aussi : l’ASSE qui te chauffe avec une danse du ventre contre RODEZ et qui huit jours plus tard finit en pyjama pilou-pilou contre BOULOGNE !

Un match poussif qui sonne comme un rappel des bases : dominer n’est pas gagner, même quand tu as le ballon plus de 70% du temps. Et que quand tu ne mets pas un peu plus d’intentions (surtout en première mi-temps), tu peux jouer des heures comme ça sans qu’il ne se passe rien. On pourra souligner la valeureuse et plutôt intelligente défense de l’adversaire, à défaut de réelles intentions offensives qui auraient ouvert des espaces, mais là encore, c’est une piqûre de rappel : des équipes qui joueront en lignes serrées, en nombre derrière et en bloc bétonné assez bas, l’ASSE va en rencontrer d’autres cette saison. Sans compter toutes celles qui auront ce supplément d’âme de vouloir faire tomber le « PSG de la Ligue 2 ».

Il faudra s’y faire, s’adapter (même EIRIK_LE_VIKING va peut-être devoir sortir un peu parfois de son dogmatisme ...) et surtout, continuer à mettre de l’intensité dans le jeu, chose que l’ASSE n’a fait que par séquences ce samedi, en deuxième mi-temps.

D’ailleurs j’ai un peu flippé pour mes 50 sacotins misés chez Betclic sur une victoire des Verts. À un moment, je le voyais arriver gros comme le dargif d’une caissière de brasserie bavaroise qu’on allait rentrer une main devant, une main derrière, avec un vieux 0-0 moisi.

Mais c’était sans compter sur le « toujours-là-même-s’il-fait-la-gueule » ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU, et cette frappe qui a transpercé la défense comme un suppositoire trop bien lancé. Grâce à lui, qui n’est pourtant pas un joueur que j’affectionne particulièrement (en raison de trop de comportements individualistes et hautains. Et en général, Hautain en emporte le Vain ! 😊), un profond soulagement m’est passé sur l’âme comme une brise de printemps.

Et même si ce n’est pas mon joueur préféré, il ne s’agirait pas non plus de prendre ma poire pour un quart de Brie : je sais reconnaitre la tête de veau sous sa divine aigrette ! DAVITASHVILI est très au-dessus du niveau de la L2, est l’un des trois meilleurs joueurs de l’ASSE depuis le début de saison, et c’est un joueur décisif, capable de débloquer tout seul des matchs fermés comme celui de samedi.

Donc s’il reste, sans faire la gueule, et maintient ce niveau de performance, je ne m’en plaindrai évidemment pas.

Pour le reste des joueurs, j’en pince pire qu’un homard pour CHICO_LAMBA_LLAGE_CADEAU, que j’aime un peu plus de match en match. Comme l’impression que ce gamin deviendra très fort. J’aime aussi beaucoup celui qui met du JABE(U)R dans les épinards au milieu. Et j’ai aussi apprécié une forme de continuité de prestations de MOUEFFEK_LA_POLICE, ce qui nous manque le plus depuis des années. Ainsi que l’entrée d’un CARDONA_QUE_L'AMOUUUUR dynamique, et de L'AFFAIRE _DUFFUS, celui qui aime les balles dans le trou. Très intéressant.

A l’inverse, j’ai été bien moins convaincu par GÉRARD_DE_TARDIEU, dont on sent quand même qu’il est entre deux âges, et pas exactement au milieu. Mais j’ai aussi été un peu déçu par la prestation de nos deux nouveaux latéraux, et particulièrement à gauche par celle de EBENEZER_SCROOGE_ANNAN (bon celle-là, elle est de @Ro_PeupleVert, je lui avais dit qu’elle ne valait pas un clou, mais il a insisté en me menaçant !). Souvent dépassé sur son côté, et je suis aussi un peu ... surpris qu’il n’ait à ce point qu’un pied gauche. Du droit, il a l’air aussi à l’aise que ce type qui prétendait traverser un étang à gué en marchant sur des feuilles de nénuphars.

À revoir, et à surveiller après sa blessure.

Quant à mon Robert JACQUES des temps modernes (BOAKYE_PROFITE_LE_CRIME), rien à commenter. C’est un match raté, ça arrive, je ne condamne pas.

Pour finir, j’ai aussi bien aimé la réaction post-match du marin du CAP_HORNELAND. Même s’il faudrait voir à ne pas nous prendre pour des lapins de 6 semaines, on sait que ce genre de déclarations est plus facile à faire quand on a gagné. Mais bon, il est comme Saint-François, il a de l’assise (pour une fois) en rappelant qu’il ne faudra pas s’endormir sur le rôti.

Et qu’à force de vouloir sodomiser les poules, on finit toujours par casser les œufs.

CHAPITRE 3 : AMÈRE CATHO, MONEY TIME

Evidemment la semaine va être cruciale avec la dernière ligne droite de l’amère Catho.

On verra bien ce que notre Serial Kilmer va nous réserver, mais si on a bien lu entre les lignes, il semblerait que le mercato, sérieux et solide cette année, ne verra d’ultimes mouvements qu’en cas de départs. Personnellement, j’aurai quand même bien aimé un Défenseur Central supplémentaire, idéalement gaucher, car on est courts dans ce domaine en cas d’absence.

Mais les deux dossiers majeurs qui mobilisent l’attention sont évidemment ceux de STASSIN_LA_DEMI_LUNE et de ZURIKO_DAVID_EST_CHEVELU. J’ai longtemps pensé que la communication du club sur l’aspect « intransférable » des deux gars cachait une simple stratégie visant à faire monter les enchères le plus haut possible. Comme disent les jeunes d’aujourd’hui (notamment mon GAMIN_DU_13 que je salue), je ne voyais pas un Monde dans lequel ces deux joueurs porteraient encore le maillot de l’ASSE en Ligue 2. Et puis finalement, le temps passant, qui sait .... Ça serait en tout cas un signal fort de la part du Club. Mais Je reste attentif, mon être demeure réduit aux aguets, comme certains contrats de mariage.

J’ai déjà parlé du premier cité plus haut, mais en ce qui concerne le second, son match montre un évident retard de préparation physique, mais aussi toute son intelligence dans le jeu, le placement, les appels. Du coup là encore, s’il devait rester chez nous, je ne m’en plaindrais évidemment pas. Et s’il part, la question se posera de savoir si DUFFUS suffira. Et il reste peu de temps, même si on imagine qu’ils ont des dossiers activables sous le coude. C’est à espérer en tout cas avec l’Armée Mexicaine que nous avons désormais au recrutement !!

Quant à la petite phrase dudit LUCAS_STASSIN_TÉTIENNE après le match, sortie avec une grande dignité, en comparaison de laquelle Louis XIV aurait l’air d’un participant à Danse Avec Les Stars : « pour l’instant, je suis là », nul doute que dans cette dernière semaine hystérique, elle va alimenter une rumeur de mouches à merde tenant meeting.

Vivement le 1er septembre les amis !

CONCLUSION : PAS DE FINE BOUCHE, ON REVIENT DU PIRE

Après cet USBCO-ASSE, pas question donc de faire la fine bouche, même s’il faudra que les joueurs de l’ASSE entendent les mises en garde du coach HORNELAND_ROVER : il n’y aura pas que des ASSE-RODEZ cette année, et les matchs ne se gagneront pas facilement et sans un minimum de sérieux, d’intentions et de jeu collectif.

Mais sans grosse désillusion dans cette dernière semaine de mercato, sans gros pépins physiques en cascade, on a quand même bien tous l’impression que cette ASSE 2025-2026 devrait nous permettre cette saison, enfin, de toucher les dividendes de notre passion.