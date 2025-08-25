L'ASSE a réalisé un dégraissage important cet été. Avec les départs des joueurs en fin de contrat ainsi que certains transferts (Sissoko, Cornud, etc), le club a allégé son effectif. Plusieurs éléments sont cependant toujours poussés vers la sortie. C'est par exemple le cas de Dylan Batubinsika, qui a récemment appris sa convocation en équipe nationale.

Batubinsika vit un été particulier dans le Forez. Après avoir débuté la préparation avec le groupe, le défenseur central, qui sort d'une saison compliquée en Ligue 1, a été écarté. Depuis, il suit un programme d'entraînement individualisé et a d'ailleurs été autorisé à se rendre à l'étranger (au Portugal, puis en Belgique) afin de s'entretenir physiquement.

L'ASSE aimerait s'en séparer dans les prochains jours mais aucune porte de sortie n'a été trouvée pour le moment. Batubinsika a refusé des approches en Turquie ou encore dans les pays du Golfe. Il a également suscité de l'intérêt en Grèce ou encore en Israël, sans que les choses n'aillent plus loin. Son nom est donc proposé à une multitude de clubs à la recherche d'un défenseur central. Anderlecht en fait par exemple partie, mais a préféré ne pas donner suite.

Toujours convoqué en sélection

Malgré sa situation compliquée en club, Dylan Batubinsika garde toujours la confiance de son sélectionneur. Sébastien Desabre a en effet fait appel à lui pour le rassemblement de septembre.

Les Léopards de la RDC sont actuellement premiers de la poule B des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde. Pour espérer une qualification, les deux matchs qui se dérouleront en septembre apparaissent comme cruciaux. Les congolais affronteront le Soudan du Sud puis le Sénégal, tous deux à une petite unité de la RDC au classement.

Le programme :

Soudan du Sud vs République démocratique du Congo, le 5 septembre à 14h00

République démocratique du Congo vs Sénégal, le 9 septembre à 18h00