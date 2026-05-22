Limogé par l’ASSE en février 2020, l’ancien directeur de la cellule de recrutement de l’ASSE, David Wantier est dans le viseur des supporters auxerrois, malgré le maintien en Ligue 1.

Après cinq ans dans le Forez, David Wantier avait été remercié par l’ASSE peu avant la crise sanitaire liée au Covid 2019. À l’époque, ce sont ses relations jugées mauvaises avec Claude Puel qui avaient eu raison de son poste dans la Loire.

L’ancien directeur de la cellule de recrutement des Verts est aujourd’hui dans une situation de tensions similaire avec Christophe Pélissier à Auxerre.

La situation se tend pour Wantier à Auxerre malgré le maintien en Ligue 1

Quelques mois après la victoire de l’AJA en barrages face aux Verts, David Wantier à rejoint le club bourguignon comme Conseiller avant d’en être le directeur sportif depuis octobre 2025.

Après une saison ou Auxerre aura lutté pour son maintien en Ligue 1 jusqu’à la dernière journée, le divorce semble acté entre le directeur sportif de l’AJA et son entraîneur, Christophe Pélissier. Pour la seconde saison de suite, l’ancien entraîneur du FC Lorient a réussi à maintenir les auxerrois dans l’élite.

Face à ces tensions, le propriétaire du club, James Zhou est appelé à faire un choix entre les deux hommes dans les prochains jours selon l'Équipe.

Les Ultras Auxerre réclament le départ de l'ancien de l'ASSE

Récemment, les ultras auxerrois ont pris position dans ce conflit et dézinguent l’ancien de l’ASSE. Le groupe annonce qu’aucun compromis ne sera accepté” et souhaite voir Christophe Pélissier, a qui il reste un an de contrat dans l’Yonne, poursuivre sur le banc de l’AJA.

Dans leur communiqué, les Ultras Auxerre estiment que David Wantier est le seul et unique problème au sein du club. Le groupe poursuit ensuite “M. Wantier, être un piètre directeur sportif est une chose, être un manteau et manipulateur en est une autre.

Ce directeur sportif n’incarne en rien notre club et un quelconque projet viable. Son aversion envers les supporters le rendant de surcroît plus que détestable.”

Le groupe pointe aussi la condamnation de Dawid Wantier dans l’affaire des commissions données à certains faux agents. Pour rappel, l’ancien conseiller de l’ASSE avait été condamné à une inéligibilité de trois ans, un sursis de trois mois de prison, 5000 euros d’amende.

Mercredi soir, les supporters de l’AJ ont également déposé plusieurs banderoles équivoques dans la préfecture de l’Yonne. Le départ du “Tricheur”, David Wantier y est réclamé.

En plus des supporters, Guy Roux, véritable icône de l'AJA s'est également rangé derrière Christophe Pélissier. L'ancien coach emblématique d'Auxerre a félicité l'ancien amiénois pour avoir maintenu le club en Ligue 1. Il précise même qu'il avait un "ennemi" (en parlant de David Wantier) sur sa route et que le coach auxerrois "continuera si on le libère de David Wantier.

Sources : L'Équipe