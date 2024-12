Le tribunal correctionnel de Marseille a rendu son jugement ce lundi matin dans l'affaire des commissions, un dossier très médiatisé impliquant des agents, intermédiaires et dirigeants de clubs de football. L'ensemble des huit prévenus a été reconnu coupable et a écopé de peines de prison avec sursis, ainsi que d'amendes et d'interdictions d'exercer leur profession. Les peines prononcées étaient, pour la plupart, supérieures à celles requises par le parquet. Plusieurs anciens dirigeants de l'ASSE sont concernés.

John Valovic-Galtier, l'un des principaux accusés de cette affaire, a été condamné à deux ans de prison avec sursis, à une amende de 300 000 euros et à une inéligibilité de cinq ans. Cet intermédiaire de joueurs, beau-fils de Christophe Galtier a été au cœur du scandale. Il pourrait faire appel de la décision, à en croire l'Equipe. David Venditelli et Jérémie Sutter, également des figures importantes de cette affaire, ont écopé d’une peine d’un an de prison avec sursis, respectivement accompagnée de 200 000 euros et 100 000 euros d’amende, ainsi qu'une inéligibilité de cinq ans. À noter que David Venditelli a longtemps été un proche de Loïc Perrin en tant qu'agent du joueur.

David Wantier et Damien Comolli condamnés

Alexandre Bonnefond, un autre intermédiaire, a été condamné à un an de prison avec sursis, 50 000 euros d’amende, une interdiction d'exercer la profession d'agent pendant cinq ans et une inéligibilité de cinq ans. Tristan Sauzon et David Wantier, deux autres prévenus, ont vu leurs peines réduites à six mois et trois mois de prison avec sursis, assortis de petites amendes et d’inéligibilités de trois ans. Pour rappel, David Wantier a été le Directeur Sportif de l'ASSE pendant plusieurs saisons. Club qu'il a quitté en 2020.

Enfin, Damien Comolli, président de Toulouse et ancien dirigeant de l'ASSE, a, lui aussi, été condamné à une amende de 30 000 euros et à une inéligibilité d’un an.

Les peines prononcées montrent la fermeté du tribunal dans cette affaire de commissions occultes. Pour autant, plusieurs prévenus devraient bien faire appels de ces décisions dans les jours à venir.