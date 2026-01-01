Alors que l’ASSE s’apprête à tourner la page d’une année 2025 difficile, les vœux sportifs pour l’avenir sont clairs et assumés : retrouver la Ligue 1 et renouer avec ce qui a toujours fait la force du club.

L’année à venir s’annonce décisive pour l’AS Saint-Étienne. Le club a vécu une relégation douloureuse lors de la première saison sous la direction de Kilmer, un épisode que personne ne souhaite voir s’installer dans la durée. Les investissements consentis depuis cette reprise imposent une exigence immédiate de résultats. L’ASSE ne peut pas s’installer en Ligue 2, encore moins s’y complaire. Cette parenthèse doit rester une anomalie dans l’histoire du club. Retrouver l’élite est un objectif sportif, économique et symbolique. Pour les supporters, pour l’institution, mais aussi pour donner du sens au projet lancé depuis deux saisons.

Retrouver la Ligue 1, une obligation

La montée n’est pas une option mais une nécessité. L’ASSE a été pensée, structurée et financée pour évoluer en Ligue 1. La relégation a laissé des traces mais elle peut aussi servir de leçon. Le club doit s’appuyer sur cette expérience pour construire une seconde partie de saison solide et efficace. Avec un effectif calibré pour jouer les premiers rôles et un entraîneur choisi, les Verts doivent assumer leur statut. L’objectif est simple : finir en haut et ne pas laisser le doute s’installer. Plus le temps passe, plus l’urgence devient pressante.

Solidifier une défense trop friable à l'ASSE

Depuis l’arrivée d’Eirik Horneland, un constat s’impose : la défense reste le point noir du projet. Les chiffres sont sans appel. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, l’ASSE figure régulièrement parmi les pires défenses du championnat. Pour espérer monter, il faudra impérativement trouver un équilibre. Une équipe qui vise l’accession ne peut pas encaisser autant de buts. La seconde partie de saison devra marquer un tournant, avec une organisation plus rigoureuse et une solidarité collective renforcée. La solidité défensive conditionnera tout le reste.

Miser sur les jeunes de l'ASSE, un choix identitaire

Un autre vœu fort concerne la politique sportive. L’ASSE dispose d’un centre de formation reconnu et productif. Cette saison, plusieurs jeunes ont déjà goûté au groupe professionnel comme El Jamali, Gadegbeku, Eymard ou Pedro. Cette dynamique doit se poursuivre. Le club ne doit pas aller chercher des joueurs extérieurs sans valeur ajoutée immédiate au détriment de profils formés en interne. Donner du temps de jeu aux jeunes fait partie de l’ADN stéphanois et peut aussi renforcer la cohésion et l’identité de l’équipe.

Faire de Geoffroy-Guichard une forteresse

Le Chaudron doit redevenir un atout majeur. Avec seulement 14 points pris sur 24 possibles à domicile, le bilan est insuffisant. Trop de points ont été laissés en route à Geoffroy-Guichard. Pour viser la montée, l’ASSE doit imposer sa loi à la maison. Une défense plus solide, un état d’esprit conquérant et un public pleinement embarqué peuvent transformer le stade en véritable forteresse. Gagner chez soi doit redevenir la norme.

Enchaîner sans blessures et rêver de Gambardella

Enfin, la stabilité physique sera essentielle. Malgré un changement profond de staff technique, les blessures s’accumulent et empêchent la continuité. Un effectif plus épargné permettra de créer des automatismes et d’améliorer les performances collectives. En bonus, pourquoi ne pas rêver d’un beau parcours en Gambardella. Depuis le titre de 2019, l’ASSE peine dans cette compétition. La génération 2008-2009 a l’occasion d’écrire une nouvelle page et de rappeler que l’avenir du club se construit aussi par ses jeunes.