Désireuse de muscler son entrejeu, l’ASSE a coché le nom de Rayan Raveloson, international malgache passé par la Ligue 1 et actuellement en Suisse.

L’AS Saint-Étienne (ASSE) pourrait enfin s’agiter dans ce mercato d’hiver. Jusqu’ici très calme, le club forézien semble vouloir se renforcer dans l’urgence, après sa défaite à Reims (0-1) face à une équipe réduite à dix. Un revers inquiétant, d’autant que le milieu Mahmoud Jaber s’est blessé dès la 9e minute, et que Chico Lamba est de nouveau à l’infirmerie.

Les Verts ont désormais glissé à la cinquième place de Ligue 2, à deux unités seulement du Red Star, actuel deuxième et détenteur du dernier ticket pour la montée directe. Dans ce contexte, les dirigeants veulent densifier le cœur du jeu, un secteur fragilisé par l’absence prolongée de Pierre Ekwah.

Rayan Raveloson, un profil complet et expérimenté

Parmi les pistes à l’étude figure celle de Rayan Raveloson, milieu de terrain de 29 ans évoluant actuellement aux Young Boys de Berne. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le champion de Suisse, l’international malgache (45 sélections, 8 buts) connaît bien le football français. Il a porté les couleurs de Tours, Troyes et Auxerre entre 2014 et 2025, avant de s’envoler pour la Super League suisse.

Polyvalent, droitier et capable d’occuper plusieurs postes dans l’entrejeu, Raveloson apporterait à Saint-Étienne sa rigueur défensive, sa capacité à se projeter et son expérience du haut niveau. Un atout précieux pour le sprint final en Ligue 2, où chaque point comptera.

L'ASSE doit faire vite pour conclure

Avec la fin du mercato qui approche, l’ASSE n’a plus de temps à perdre. Raveloson ne sera pas facile à déloger, tant il s’est imposé à Berne. Mais sa bonne connaissance du championnat français et son profil complet font de lui une cible idéale.

Le joueur pourrait aussi être séduit par l’ambition d’un retour en France, dans un club historique qui vise la remontée en Ligue 1. Reste à voir si les dirigeants stéphanois feront l’effort nécessaire pour convaincre les Young Boys… et le joueur.

Fiche joueur : Rayan Raveloson

Nom complet : Rayan Raveloson

Âge : 29 ans (né le 16 janvier 1997)

Nationalité : 🇲🇬 Madagascar

Taille : 1,82 m

Poste : Milieu central

Club actuel : BSC Young Boys (🇨🇭 Super League)

Contrat jusqu’au : 30 juin 2028

Valeur estimée : 2,00 M€ (maj. déc. 2025)

Sélections internationales : 45 sélections – 8 buts (Madagascar)

Source : L'Équipe