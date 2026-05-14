L’ASSE recevra Rodez vendredi dans le cadre du play-off 2 de Ligue 2. Les Ruthénois ont décroché leur qualification mardi soir après leur succès face au Red Star (3-2). Avant cette rencontre décisive pour l’accession en Ligue 1, le règlement mérite quelques rappels.

Rodez sera bien au rendez-vous du play-off 2 face à l’ASSE, comme ce fut le cas il y a deux saisons. Le RAF s’est imposé sur la pelouse du Red Star au terme d’un match spectaculaire remporté 3 buts à 2. Une rencontre marquée également par l’intervention de la VAR sur le troisième but ruthénois, validé après vérification vidéo. Comme l’avait annoncé la Ligue de Football Professionnel, l’assistance vidéo sera utilisée durant l’ensemble des play-offs et des barrages d’accession à la Ligue 1. Une façon de sécuriser les décisions arbitrales, même s'il y a deux saisons, on se demande encore pourquoi le but de Maçon à Metz n'avait pas été accordé malgré la présence du contrôle vidéo. Quoi qu'il en soit, ce vendredi, Geoffroy-Guichard accueillera une rencontre à très fort enjeu entre deux équipes qui rêvent encore d’élite.

Les règles à connaître avant le play-off entre l’ASSE et Rodez

Le règlement des play-offs de Ligue 2 reste spécifique. Le cinquième du classement dispute d’abord un match unique sur la pelouse du quatrième. Le vainqueur se déplace ensuite chez le troisième du championnat pour le play-off 2. Cette saison, l’ASSE terminant troisième, les Verts bénéficieront donc de l’avantage du terrain face à Rodez. Le vainqueur de cette rencontre accédera ensuite au barrage contre le seizième de Ligue 1. Particularité importante : en cas d’égalité à l’issue du temps réglementaire vendredi soir, il n’y aura pas de prolongation. Les deux équipes seront directement départagées lors d’une séance de tirs au but. Un détail loin d’être anodin pour les Verts qui auront tout intérêt à se défaire des Ruthénois avant la fin du temps réglementaire.

La VAR sera bien présente à Geoffroy-Guichard

La présence de la VAR constitue, comme évoqué précédemment, une nouveauté importante pour certaines équipes de Ligue 2 peu habituées à évoluer avec l’assistance vidéo. Mardi soir, elle a déjà joué un rôle décisif lors de Red Star - Rodez avec la validation du troisième but aveyronnais après vérification. Vendredi, le dispositif sera de nouveau opérationnel à Geoffroy-Guichard afin d’accompagner les décisions arbitrales sur les situations litigieuses : buts, penalties ou encore cartons rouges directs. Dans un contexte qui devrait s'avérer particulièrement tendu autour de cette rencontre, la LFP souhaite donc anticiper toute décision litigieuse. Pour l’ASSE comme pour Rodez, l’objectif reste désormais simple : gagner vendredi pour poursuivre le rêve d’une montée dans l’élite du football français.