Au terme d'une course historique sur l'UTMB (175 km et 10 000 m D+), le traileur et amoureux de l'ASSE Baptiste Chassagne s'est offert la 2e place. Poussé par un Peuple Vert déchaîné sur le parcours, il a résisté au retour de Caleb Olson pour 46 petites secondes !

L'édition 2026 de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc restera gravée dans les annales. L'Américain Ben Dhiman a écrasé le record de l'épreuve en passant sous la barre légendaire des 19 heures (18h16:29).

Mais juste derrière lui, c'est un véritable exploit mental qu'a réalisé Baptiste Chassagne. Vainqueur de la Diagonale des Fous l'an dernier et invité d'honneur à Geoffroy-Guichard par le club dans la foulée, le traileur français a bouclé son effort en 18h47:38.

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Le Peuple Vert a transformé les Alpes en Chaudron, pour soutenir un fan de l'ASSE

Fervent supporter de l'ASSE jusqu'à avoir rallié Geoffroy-Guichard à vélo depuis le Beaufortain en 2024, Baptiste Chassagne avait donné rendez-vous aux amoureux des Verts. L'appel a été largement entendu sur les sentiers alpins.

Tout au long du parcours, la ferveur stéphanoise l'a porté :

Un staff aux couleurs du club : Son manager arborait fièrement le maillot vert durant les ravitaillements.

Ambiance Geoffroy-Guichard : À trois heures de l'arrivée, une foule l'attendait avec drapeaux, maillots et chants à la gloire de l'ASSE.

Hymne stéphanois : La célèbre chanson des Verts a retenti sur le bord des sentiers pour accompagner sa foulée.

Un final haletant : 46 secondes pour l'histoire

Cette ferveur n'était pas de trop pour surmonter un final irrespirable. Mis sous pression constante par l'Américain Caleb Olson durant les dernières heures de course, Baptiste Chassagne n'a jamais fléchi.

Au terme de plus de 18 heures d'effort extrême, la décision s'est jouée au mental. Le Stéphanois conserve la 2e place pour seulement 46 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée (18h47:38 contre 18h48:24).

Une performance monumentale qui confirme son statut au sommet du trail mondial, sublimée par une communion inoubliable avec la communauté stéphanoise.