La sortie d’EAFC 26 prévu le 26 septembre offre, comme chaque année, son lot de débats autour des notes attribuées aux joueurs. L’ASSE n’échappe pas à la règle et certains choix risquent de faire réagir les supporters. Que vous soyez adepte du mode Carrière ou d’Ultimate Team, voici ce qu’il faut retenir.

Côté stéphanois, c’est Stassin qui décroche la meilleure note avec 75 (seule carte or de l’effectif masculin). Dans son sillage, on retrouve le capitaine Larsonneur (74) et Davitashvili (74), qui confirme son statut d’élément offensif majeur. Ces trois joueurs seront les piliers de vos parties, que ce soit pour bâtir une défense solide ou dynamiser votre attaque.

Les cadres confirmés

Dans la rotation, J. Ferreira (71), Nadé (71), Batubinsika (71) ou encore Appiah (71) offrent de la stabilité défensive, tandis que Tardieu (71) et Moueffek (68) assureront un milieu de terrain équilibré. Ces joueurs constituent le socle idéal pour une carrière réaliste avec les Verts.

Les joueurs à faire évoluer - ASSE

Boakye (68) et Old (68) gardent un potentiel intéressant pour les coachs qui aiment développer leurs jeunes talents.

Côté recrues, Chico Lamba (70) et Bernauer (69) devraient rapidement gagner en importance, tandis que Jaber (63), véritable révélation du début de saison, a clairement été sous-noté par l’éditeur. Enfin, Cardona (73) fait office de renfort offensif important.

Les jeunes et outsiders à l'ASSE

La base de données d’EAFC met en lumière plusieurs profils à potentiel : les plus jeunes comme El Jamali (58), Gadegbeku (58) ou L. Traoré (59) sont destinés à progresser sur le long terme. N’Guessan (61), Duffus (61) et Miladinovic (63) seront sûrement des pépites à polir au fil de vos carrières.

En revanche, Stojkovic et J. Mouton sont boudés par l’éditeur et ne possèdent pour le moment aucune carte.

Les Vertes brillent aussi

Également présente dans l’opus, la section féminine affiche de très belles cartes : Rachel Corboz (78, or) s’impose comme la véritable star du groupe, bien accompagnée par Sarah Cambot (77, or). Alexandria Lamontagne (74) complète ce trio de joueuses à tester absolument, notamment dans FUT.