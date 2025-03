L'ASSE s'est imposée en Challenge Espoirs face au FC Nantes ce lundi (3-1). Une belle victoire commentée par l'entraîneur stéphanois Razik Nedder.

Razik Nedder. (Entraîneur - Réserve de l'ASSE) : "Je trouve que c'est quand même une victoire méritée. J'ai trouvé que la première mi-temps a plutôt été équilibrée. On était vraiment embêtés par la puissance des adversaires. Ils ont des profils de joueurs complètement différents des nôtres. Des joueurs athlétiques avec des jambes. Dans la puissance, je nous ai trouvé en difficulté en première mi-temps. On a un peu trop porté le ballon. On arrive à marquer suite à un bon pressing. Djylian (N'Guessan) qui marque. Il a cette efficacité-là.

On est plutôt bien payé de rentrer avec ce but d'avance à la mi-temps. Ensuite, on fait plutôt une grosse deuxième. Là, on a réussi à proposer notre football. On a utilisé notre supériorité numérique au milieu de terrain. On a joué de manière beaucoup plus fluide, ce qui nous a permis d'enchaîner les buts. C'était un match différent, un match hyper intéressant parce que tu as joué avec une équipe en face qui était plus puissante et jouait bien au foot. Il a fallu qu'on s'adapte et qu'on corrige certaines choses. J'ai trouvé que ça a été fait. Ce sont des matchs hyper intéressants à jouer.

On gagne ce match plutôt facilement. Le score européen est sévère, c'est le foot. Le foot n'est pas toujours juste parce que j'ai vu un match plutôt équilibre aujourd'hui, et on gagne facilement à la fin. Mercredi, on a perdu un match où on était au-dessus. Voilà, ça rééquilibre un petit peu. Mais la réalité, c'est que je sens notre équipe avancer. On sent nos jeunes joueurs avancer. Et c'est aussi ce qui compte."

Une pensée pour Jebryl Sarhaoui

Razik Nedder. (Entraîneur - Réserve de l'ASSE) : "On doit se rendre à Toulouse maintenant. Une victoire qui peut nous permettre d'être dans les deux premiers. On va jouer le coups à fond. C'est une compétition que nous, on joue à fond. Ce n'est pas simple car nous n'avons pas toujours tout notre effectif à disposition. Aujourd'hui, il manquait Cheikh Fall, et d'autres joueurs.

Aujourd'hui, on a surtout une pensée pour Jebryl Sarhaoui qui s'est blessé aujourd'hui. Il revenait. C'est un joueur précieux. C'est un très bon joueur. C'est un super garçon exemplaire. Il n'y a pas de justice et de règles dans ce genre de blessure. On est vraiment peiné aujourd'hui que Jebryl se soit blessé (au genou), assez gravement, même si on va attendre les résultats. On a une grosse pensée pour lui parce que c'est un joueur exemplaire et un super joueur de football. On est vraiment embêté pour ce qui lui arrive."

Ce lundi 3 mars au Centre sportif Robert-Herbin (13h)

Mi-temps : 0-1

Buts : N’Guessan (45e), Mayilla (74e) et Gauthier (80e) pour l’ASSE; 90e pour Nantes.

ASSE : Fall - Kinunga, J. Mouton, Ndiaye, Dodote (puis Pedro, 66e) - Sahraoui (puis Eymard, 55e), Gadegbeku, Kies (puis Mayilla, 46e), Gauthier - Agesilas (puis El Jamali, 66e), N’Guessan. Entraîneur : Razik Nedder.