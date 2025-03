L'ASSE affrontait le FC Nantes dans le cadre de la 4e journée du Challenge des espoirs. Frustrés après le match face à Montpellier défaite (3-2), les joueurs de Razik Nedder n'avaient pas le choix : ils devaient l'emporter pour garder l'espoir d'une place en demi-finales. Résumé de la rencontre jouée ce lundi à 13h.

Après le match de mercredi, le coach stéphanois a voulu tout de suite se projeter sur la rencontre de ce lundi avec la volonté de récupérer les points perdus : "On va se concentrer et se remettre au travail pour essayer de faire un résultat contre Nantes qu'on reçoit ce lundi. On ne fait pas une bonne opération comptable et on est déçu après la performance qu'on fait aujourd'hui."

La compo de l'ASSE

XI de départ : B. Fall - Kinunga, J. Mouton, Ndiaye, Dodote - Sahraoui, Kies, Gadegbeku, Gauthier - Agesilas, N'Guessan

Sont entrés en jeu : Eymard - Mayilla

Résumé de la rencontre

Les jeunes de l'ASSE poursuivent leur belle aventure en Challenge Espoirs avec une victoire convaincante (3-1) face au FC Nantes. Une rencontre marquée par l'efficacité et la détermination des Stéphanois, qui ont su capitaliser sur leurs occasions pour prendre le dessus sur leurs adversaires.

Le match débutait pourtant sur un rythme équilibré, avec une première alerte sérieuse pour l'ASSE. Boubacar Fall, vigilant, repoussait parfaitement la plus belle opportunité des Nantais en début de rencontre, permettant aux Verts de rester dans le match. C'est finalement Djylian N'Guessan qui ouvrait le score juste avant la pause. Profitant d'une mauvaise relance nantaise, l'attaquant stéphanois ne se faisait pas prier pour conclure et donner l'avantage à son équipe (1-0). Les jeunes Verts rentraient ainsi aux vestiaires avec un léger avantage au terme d'un premier acte disputé.

Au retour des vestiaires, les Stéphanois continuaient d'appuyer et parvenaient à doubler la mise à l'heure de jeu. Sur un corner mal dégagé par la défense nantaise, Enzo Mayilla surgissait et envoyait le ballon au fond des filets pour le 2-0. À peine le temps de savourer ce break que l'ASSE corsait l'addition. Antoine Gauthier, d'une frappe puissante en pleine lucarne, portait le score à 3-0, laissant les Nantais sans réponse.

Malgré une réaction tardive des visiteurs qui parvenaient à réduire l'écart, les jeunes Verts maîtrisaient la fin de match et s'imposaient finalement 3-1. Une victoire méritée qui confirme la montée en puissance des Stéphanois dans cette compétition.

Pour la dernière journée du challenge des espoirs, les Verts affronteront Toulouse le 31 mars chez les pitchouns.

Crédit photo : asse.fr