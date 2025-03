Arrivé à l'AS Saint-Étienne durant l'été 2023 en provenance du Raja Casablanca, Mahmoud Bentayg devait renforcer la défense stéphanoise. Pourtant, son aventure en Ligue 2 ne s'est pas déroulée comme prévu. La concurrence sur le flanc gauche et des performances inconstantes ont limité son temps de jeu. Ni Laurent Batlles ni Olivier Dall'Oglio ne lui ont accordé une place de titulaire indiscutable.

Pour relancer sa carrière, l'ASSE l'a prêté à Zamalek SC, l'un des clubs les plus prestigieux d'Égypte. Ce départ lui a permis de retrouver du temps de jeu. Il a rapidement répondu aux attentes et enchaîné les titularisations. Il s'est imposé comme un élément clé du dispositif de Zamalek. Sa prestation contre Al Ahly, où il a été élu homme du match, a confirmé son importance dans l'équipe.

Le prêt de Bentayg comprend une option d'achat fixée à un million de dollars. Zamalek souhaite la lever mais tente de négocier un montant réduit. Selon les dernières informations venues d'Égypte, le club égyptien veut payer en plusieurs fois. Il met la pression sur l'ASSE pour trouver un accord rapide. De son côté, le club forézien surveille la situation. Al Ahly et Pyramids FC s'intéressent aussi au joueur. Une vente pourrait ainsi permettre à Saint-Étienne de récupérer des liquidités.

L'ASSE va-t-elle récupérer Bentayg ?

D'après le média Youm 7, Zamalek négocie avec l'ASSE pour réduire l'option d'achat, actuellement fixée à un million de dollars, soit près de 50 millions de livres égyptiennes. Ahmed Arafa, agent du joueur, a confirmé cette volonté de négociation. "Le contrat du joueur est flexible, et le prix d'achat peut être revu à la baisse", a-t-il déclaré. Il a aussi précisé que le paiement pourrait être étalé. Bentayg, de son côté, veut poursuivre son aventure à Zamalek. Il s'épanouit sous ses nouvelles couleurs et se sent à l'aise dans l'équipe.

Le comité de planification de Zamalek a recommandé de prioriser l'achat du joueur. Son éclat lors du match contre Al Ahly et sa performance face à Petrojet ont renforcé cette décision. Les supporters réclament aussi son maintien. Avec plusieurs clubs intéressés et l'ASSE qui envisagerait un retour selon Youm 7, Zamalek doit agir vite pour boucler le dossier.

Bentayg reviendra-t-il dans le Forez ou prolongera-t-il son parcours en Égypte ? Les prochaines semaines seront décisives pour son avenir.