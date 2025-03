Après leur déplacement au Havre, l’ASSE enchaînera avec un autre match, important dans la course au maintien. Face à Montpellier, lanterne rouge en grande difficulté, les Verts ont une nouvelle opportunité de se relancer et de sortir de la zone rouge.

La crise couve à Montpellier. Après une défaite humiliante à domicile contre Rennes (0-4), le club héraultais enchaîne un mois de février catastrophique avec cinq défaites en autant de rencontres. Les résultats ne sont vraiment pas bons, 14 buts encaissés et un seul inscrit. Un bilan alarmant qui a plongé le MHSC à la 18e place, à quelques points de l’ASSE.

Montpellier en plein doute après une série cauchemardesque

Jean-Louis Gasset, dépité après la claque reçue contre Rennes, n’a pas caché son inquiétude, comme le révèle l'Equipe.

"Dès qu'on prend un but, on dirait qu'on a perdu le match. On vient de faire un mois de février où on a perdu les cinq matches. On a pris 14 buts, et on en a marqué un. Donc dès qu'on prend un but, je sens qu'il y a une espèce de cassure."

Montpellier semble donc en grande souffrance mentale et peine à réagir une fois mené. Une fragilité dont l’ASSE devra impérativement profiter le 16 mars prochain.

L’ASSE doit prendre des points, contre ses concurrents

Si la dynamique de Montpellier est préoccupante, l’ASSE ne va guère mieux. Avant d’affronter les Héraultais, les Verts doivent d’abord se déplacer au Havre, autre concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Ces deux matchs, face aux 16e et 18e, ressemblent à des finales avec l'objectif de prendre des points et quitter la zone rouge.

Saint-Étienne reste sur une série négative de huit matchs sans victoire, et aucun succès hors de Geoffroy-Guichard cette saison. Une réaction est obligatoire, sous peine de voir les espoirs de maintien s’amenuiser au fur et à mesure

Montpellier prêt à jouer sa survie

Malgré leur mauvaise passe, les Montpelliérains n’ont pas dit leur dernier mot. Jean-Louis Gasset reste optimiste et rappelle que l’écart avec les équipes devant eux n’est pas irrémédiable :

"L'écart n'est pas irrémédiable. Donc, ça va nous obliger à faire un mois d'avril de haut niveau. Quatre buts contre Lyon, quatre contre Rennes, c'est dur à digérer. Dès demain matin, il faudra dire qu'on est encore là, qu'on est encore en vie."

L’ancien entraîneur de l’ASSE compte donc sur une prise de conscience collective pour redresser la barre.

Un tournant pour l’ASSE

Contre Le Havre et Montpellier, l’ASSE n’aura plus le droit à l’erreur. Ces deux confrontations directes peuvent tout changer : une série positive permettrait aux Verts de sortir de la zone rouge, tandis que deux nouvelles contre-performances pourraient les condamner à une fin de saison sous pression.