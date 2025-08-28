À 33 ans, Florian Tardieu assume pleinement son rôle de leader au sein de l’AS Saint-Étienne. Promu vice-capitaine par Erik Horneland, le milieu stéphanois affiche ses ambitions pour la saison 2025-2026. Il insiste sur la nécessité d’un état d’esprit irréprochable. Des propos recueillis par le magazine Tribune Verte.

Lucide sur la saison passée et la relégation en Ligue 2, Florian Tardieu n’élude pas les responsabilités. « Il faut remettre le club à sa place », martèle-t-il, conscient que l’ASSE se doit de viser les premières places. Pour cela, il insiste sur l’importance de la régularité et de la rigueur : « Rester calmes, mieux gérer les temps faibles et s’appuyer sur un socle défensif solide. »

« Arriver déterminé et confiant »

Fort de ses 287 matches professionnels, l’ancien Troyen se sent armé pour guider ses coéquipiers. Cela inclut notamment les plus jeunes et les recrues estivales. « J’arrive à la fois déterminé et confiant », explique-t-il, soulignant l’importance de l’expérience « dans les moments clés où se joue une saison ».

Cette expérience, il l’a mise au service des Verts dès la fin de saison dernière, en enchaînant les bonnes performances et en se montrant décisif.

« Une très bonne chose » : un staff renforcé

Autre motif de satisfaction pour le milieu stéphanois : l’évolution du staff technique. « Lorsqu'on est suivi tout au long de l'entrainement, avec une succession de quatre coachs sur certains ateliers, c'est précieux. Si un joueur est fatigué, on peut faire un peu plus de spécifique. Avec un coach pour chaque poste, c’est une très bonne chose », détaille Tardieu, qui voit dans cette organisation renforcée un gage de sérieux pour la saison à venir.

Promu vice-capitaine par Horneland

Preuve de sa montée en puissance, Florian Tardieu a été nommé vice-capitaine par Erik Horneland. Un rôle qui ne surprend pas l’intéressé : « J’avais déjà été vice-capitaine à Troyes », rappelle-t-il. Symbole de la confiance de son entraîneur, ce statut confirme la place centrale qu’il occupe désormais dans le vestiaire.