Humiliés, encore une fois, sur le terrain de Rennes (5-0), les Verts reprenaient le chemin de l’entraînement avec en ligne de mire la réception de l’Olympique de Marseille. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Lundi 2 Décembre

L’ASSE pire défense d’Europe

Comme révélé par L'Equipe du jour, les Verts encaissent en moyenne 2,31 buts par match, un chiffre qui les place au 6e rang des pires défenses des cinq grands championnats. À l’extérieur, le bilan est encore plus accablant avec une moyenne de 3,57 buts concédés par rencontre, les hissant à la première place des défenses les plus vulnérables loin de leurs bases. Ce triste constat les met aux côtés de clubs en difficulté comme Bochum, Holstein Kiel ou encore Montpellier.

Le problème ne se limite pas aux buts encaissés. Saint-Étienne a également concédé 7 penalties cette saison, un record en Europe, à égalité avec des équipes comme Brest, Alavés, ou Las Palmas. De quoi reposer la question de la qualité de nos défenseurs. Le manque de certitudes du côté des latéraux n'aide pas à trouver le bon équilibre. C'est toutefois l'axe central qui inquiète. Alors que Yunis Abdelhamid est arrivé par la grande porte pour satbiliser une arrière-garde stéphanoise manquant d'expérience, ce dernier s'avère être le joueur le plus en difficulté du groupe de Dall'Oglio.

Pire défense de l’histoire du club ?

Cette fragilité n'est pas sans rappeler une autre époque difficile pour le club. Avec 30 buts encaissés en 13 journées de Ligue 1, l'ASSE réalise l'une de ses pires entames défensives de toute son histoire. Seuls les 34 buts encaissés en 13 journées lors de la saison 1952-1953 surpassent ce triste bilan. Notons, pour l'anecdote, que l'année de la descente en Ligue 2, les stéphanois n'avaient encaissé "que" 28 buts à ce stade de la compétition... Pas de quoi rassurer !

Ces difficultés défensives ne sont pas nouvelles. Depuis plusieurs saisons, Saint-Étienne peine à trouver une stabilité derrière, que ce soit dans l'organisation tactique ou dans les performances individuelles. Ces lacunes, régulièrement pointées du doigt, n'ont pas été réglées au fil des mercatos et sont aujourd'hui le talon d'Achille de l'ASSE. La saison est encore longue, et l'ASSE a les moyens de redresser la barre. Mais cela passe nécessairement par une solidité défensive retrouvée... On l'imagine mal sans un mercato ambitieux dans ce secteur…

Mardi 3 Décembre

ASSE-OM diffusé gratuitement

Après deux saisons dans l’antichambre de l’élite, les Verts n’avaient plus disputé de 32ᵉ de finale de Coupe de France. Lors des deux dernières éditions, l’ASSE a été éliminée avant même l’entrée en lice des clubs de Ligue 1. Après un large succès face à Bourg-en-Bresse, les Stéphanois ont été éliminés au 8ᵉ tour la saison passée. Nîmes, club de National, était venu s’imposer dans le Chaudron. La saison précédente, les Verts avaient été éliminés dès leur entrée en lice par Rodez.

Lors de leur dernière saison dans l’élite, l’ASSE avait réussi à passer quelques tours en Coupe de France. Les Verts avaient éliminé Lyon - La Duchère et Jura Sud avant de tomber en 8ᵉ de finale. Les hommes de Pascal Dupraz avaient été sortis face à Bergerac, club de National 2. En 2020-2021, c’est Sochaux qui avait éliminé l’ASSE dès son entrée en lice.

La saison 2019-2020 était synonyme de réussite pour les Verts dans la compétition. Les hommes de Claude Puel avaient réalisé un beau parcours jusqu’à la finale, éliminant Bastia-Borgo, le Paris FC, Monaco, Épinal et Rennes. Ryad Boudebouz avait offert la qualification aux Verts dans les dernières secondes en demi-finale. Après le confinement, le football français avait repris ses droits en juillet 2020 par la finale de la Coupe de France. Les Verts s’étaient inclinés 1-0 face au PSG. Le fait marquant de ce match reste la fin de carrière de Loïc Perrin. Le capitaine emblématique du club avait été expulsé pour un tacle sur Kylian Mbappé.

L’entrée en lice de l’ASSE programmée

L’ASSE terminera l’année 2024 par un choc en Coupe de France. Trois ans après leur dernière participation aux 32ᵉ de finale, les Verts recevront Marseille. Les Phocéens se déplaceront pour la 2ᵉ fois dans le Chaudron après la rencontre de ce week-end. Ce tour sera également marqué par un autre choc entre deux clubs de Ligue 1 : le RC Lens accueillera le Paris Saint-Germain.

La programmation est tombée. L'ASSE recevra Marseille le dimanche 22 décembre à 14h45. La rencontre sera diffusée sur BeIN Sport et France 3 !

Mercredi 4 Décembre

Cafaro fixé sur sa suspension

Les hommes d’Olivier Dall’Oglio arrivaient à Rennes avec un meilleur classement que celui des bretons. Véritable cancre du championnat à l’extérieur, les Verts devaient essayer de ramener un premier succès hors de leurs bases. Le début de rencontre est marqué par la frappe de Cafaro sur le poteau. Cette occasion sera la seule a mettre au crédit des stéphanois durant cette partie. L’ancien rémois va ensuite commettre un mauvais geste. Sur une frappe qui semblait prendre le chemin des filets, il détourne la trajectoire de la main. Après vérification de la VAR, l’arbitre accord un penalty et expulse l’ailler stéphanois.

Après que Kalimuendo se soit chargé de transformer l’offrande, l’ASSE va une nouvelle fois prendre l’eau. Ludovic Blas va inscrire un second but avant la mi-temps. En seconde, Gouiri participera à la fête avant que Kalimuendo ne s’offre un triplé. L’ASSE s’incline pour la 6ème fois en 7 déplacements et encaisse plus de 4 buts pour la 4ème fois de la saison. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont l’équipe qui a encaissé le plus de buts dans les 5 grands championnats.

Deux matches fermes pour l’ailier de l’ASSE

Ce mercredi, la commission de discipline a prononcé une sanction pour Mathieu Cafaro. L’ancien joueur du Standard de Liège a écopé de 2 matchs de suspension. Déjà privé de Ben Old et Augustine Boakye, Olivier Dall’Oglio devra sans doute innover face à l’OM ce dimanche. Seul Ayman Aiki, qui n’a connu qu’une titularisation cette saison, est disponible comme ailier droit de métier.

Vendredi 6 Décembre

Un forfait de plus pour l’ASSE

L’ASSE encaisse un nombre de buts conséquents depuis le début de la saison. Alors qu’ils se sont appuyés sur leur défense pour retrouver la Ligue 1, les Verts ont déjà encaissé 30 buts en 13 matchs ! Seuls Montpellier fait pire en la matière. La tâche s’annonce donc complexe face à l’OM qui peut s’appuyer sur la seconde attaque du championnat (29 buts marqués).

C’est un grand défi qui attend les stéphanois et Olivier Dall’Oglio. Sans compter que l’entraîneur des Verts devra à nouveau composer sans Michaël Nadé, pilier de l’arrière-garde.

Depuis le mois d’août, les Stéphanois peinent à trouver un équilibre défensif. Toutefois, une certaine solidité semblait s’être dégagée ces dernières semaines grâce à un schéma bien huilé : un milieu renforcé par Louis Mouton et Benjamin Bouchouari aux côtés de Pierre Ekwah, et une charnière centrale composée de Dylan Batubinsika et Mickael Nadé. Cette organisation avait apporté certaines garanties, notamment dans l’intensité et la discipline tactique.

La tuile Nadé

Malheureusement, le derby face à l’Olympique Lyonnais a brisé cette dynamique. Micka Nadé, blessé dans les derniers instants de la rencontre, a d’abord fait craindre une grave atteinte au genou. Si les examens ont rassuré sur la nature de sa blessure, le défenseur formé au club est encore trop juste pour retrouver la compétition. Bien qu’il ait repris la course la semaine dernière, les tests effectués ces derniers jours ont finalement confirmé son forfait pour la rencontre face à l’OM.

Olivier Dall’Oglio devra donc faire confiance à Yunis Abdelhamid, qui enchaînera une troisième titularisation consécutive. Expérimenté mais encore en phase d’adaptation, Abdelhamid sera attendu au tournant face à une équipe marseillaise redoutable offensivement. Ce défi représente une occasion pour le défenseur de prouver sa valeur dans un contexte où chaque point est crucial pour l’ASSE.

Dimanche 8 Décembre

L’OM bien trop fort pour l’ASSE (0-2)

L'ASSE jouait ce dimanche 20h45 contre l'Olympique de Marseille à Geoffroy Guichard. Après le cauchemar rennais (5-0), les joueurs d'Olivier Dall'Oglio se doivent de réagir devant leur public où ils sont habituellement plus inspirés.

Le premier acte commence bien pour l'ASSE. Sur un jeu long, Davitashvili est trouvé. Le géorgien repique dans l'axe sur son pied droit et envoie une belle frappe qui force Rulli à une jolie parade. C'est malheureusement la seule véritable occasion de cette mi-temps. Les olympiens vont ensuite confisquer le ballon aux joueurs d'Olivier Dall'Oglio qui affiche 15% de possession de balle après 20 minutes de jeu. Et c'est fort logiquement que l'OM va ouvrir le score. Annulé à vitesse réelle pour un hors-jeu, le but de Rabiot est finalement accepté puisque Pierre Cornud couvre l'ancien parisien. 1-0 pour les marseillais qui continuent de pousser.

Après avoir fait le dos rond, les Verts sont moins acculés lors des dix dernières minutes de la période. Seul un but sépare les deux équipes mais la mi-temps a montré une différence tout autre. Dall'Oglio va probablement s'activer à la pause pour modifier un schéma tactique en 5-4-1 hybride qui est à la peine.

Mission impossible pour l’ASSE ?

Les Verts reprennent avec de meilleures intentions le second acte. Ils se montrent plus dangereux même si la dernière passe n'est pas au rendez-vous. Finalement sur un jeu long anodin, Cornud et Petrot défendent sur Greenwood et fait faute alors que le ballon était récupéré. Un penalty évitable.

Greenwood s'élance, Larsonneur repousse mais le ballon retombe dans les pieds de l'anglais qui marque en deux temps. 2-0 à la 65e. Frustrant car les Verts étaient bien moins en danger que sur le premier acte. Aiki sonne la révolte d'une frappe lointaine mais Rulli se montre vigilant. Le score n'évoluera plus. L'ASSE s'incline 2-0 !