Ce soir, à 20h45, l’AS Saint-Étienne affronte l’Olympique de Marseille dans un duel attendu de Ligue 1. Mais en coulisses, une autre bataille se joue, celle contre le piratage des contenus sportifs. Une décision judiciaire majeure, impulsée par DAZN, vient de marquer un tournant dans cette lutte.

Après un retour en Ligue 1 cette saison, l’ASSE cherche à prouver qu’elle peut tenir tête aux grandes écuries du championnat. Geoffroy-Guichard promet de vibrer face à l'OM puisque plus de 35 000 billets ont été vendus. Les supporters stéphanois attendent notamment de voir comment Olivier Dall’Oglio, le coach des Verts, parviendra à contrer l’intensité marseillaise.

Google et Cloudflare sommés d'intervenir immédiatement !

Mais cette soirée ne se jouera pas seulement sur le rectangle vert. En parallèle de ce choc sportif, une bataille juridique d’envergure se poursuit pour protéger les droits de diffusion des matchs de Ligue 1. En effet, une décision importante de justice vient d’être rendue à la demande de DAZN, diffuseur exclusif du championnat, comme le révèle RMC Sport. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Google et à la société Cloudflare de bloquer l’accès à 27 sites de streaming diffusant illégalement des rencontres de Ligue 1.

Cette mesure, applicable jusqu’au 17 mai 2025, date de la dernière rencontre de la saison, vise à limiter l’impact considérable du piratage sur l’économie du sport. Selon les estimations de l’Arcom, le régulateur audiovisuel, le manque à gagner annuel pour l’ensemble du secteur s’élève à 290 millions d’euros, soit environ 15 % du marché de la diffusion sportive. Un chiffre qui illustre l’ampleur des dégâts pour les clubs professionnels, les fédérations et le sport amateur.

Un tournant pour le football et ses diffuseurs

Dans un communiqué, DAZN a salué une "décision courageuse" et un "tournant dans la lutte contre le piratage". En plus des 27 sites identifiés, Google et Cloudflare devront également bloquer tout nouveau site pirate qui pourrait apparaître sur le territoire français.

Le géant américain Google, qui s’était opposé à ces mesures, les qualifiant de "disproportionnées" et coûteuses, devra néanmoins s’y conformer. Pour DAZN, cette décision est une victoire essentielle pour protéger les droits télévisés, qui représentent une source de revenus indispensable pour le football professionnel.

La Ligue 1 sur DAZN, beIN Sports ou... au stade !

Alors que les Verts et l’OM s’affrontent ce soir dans un Geoffroy-Guichard en effervescence, il se pourrait que le spectacle ne dure plus très longtemps pour les habitués des sites de streaming illégaux. DAZN espère ainsi, après avoir drastiquement baissé ses tarifs, faire décoller son nombre d'abonnés. Objectif : ne pouvoir assister aux rencontres que sur DAZN, beIN Sports ou... dans les stades !