L'ASSE affrontait le Stade Rennais ce samedi à 17h. Les Verts voulaient enchaîner après la victoire contre Montpellier (1-0). Malheureusement, les Verts ont vécu un scénario cauchemardesque. La rencontre a été diffusée sur BeIN Sport. Voici le résumé de la rencontre de cette 13e journée de ligue 1.

Une première qui tourne au vinaigre

Le match commence avec une opposition de style entre les deux équipes. Les rennais ont la possession du ballon mais sans véritablement se créer d'opportunités. L'ASSE pique en contre dès que possible. Sur un premier ballon distribué par Louis Mouton, Mathieu Cafaro part à la limite du hors-jeu et se présente face à Mandanda qui le devance. L'ailier stéphanois est à nouveau trouvé sur un ballon dans le dos de la défense local, il contrôle le ballon et se présente face au portier rennais et frappe... sur le poteau ! La plus belle possibilité de ce début de match. Encore lui, Mathieu Cafaro est trouvé dans le dos de la défense et est poussé de l'épaule dans le dos... l'arbitre ne bronche pas !

Bien que l'ailier stéphanois en ait rajouté, le penalty n'aurait pas été scandaleux ! Le vent va tourner très fort. En effet, sur un corner dégagé à l'entrée de la surface, un joueur rennais frappe et Mathieu Cafaro dévie le ballon de la main. Penalty pour Rennes et carton rouge pour le stéphanois. Après 40 minutes de jeu, le match prend une physionomie catastrophique pour les Verts. Dans le temps additionnel, Ludovic Blas va même doubler la mise suite à une relance ratée d'Abdelhamid puis une intervention manquée de Batubinsika. Il fusille Larsonneur et marque le 2-0. C'est le score à la pause d'un match bien mal engagé.

Rennes déroule en seconde

Malgré cinq minutes intéressantes, Rennes va inscrire le 3e but après 7 minutes dans cette seconde période suite à un laxisme assez étonnant dans la surface. La marée continue pour les Verts qui sont acculés dans leur surface et défendent quasiment systématiquement. Seul Wadji montre une option crédible pour marquer un but et sauver l'honneur.

Arnaud Kalimuendo va s'offrir un triplé en marquant deux buts supplémentaires dont un second sur penalty. La déroute est totale, la fin du match est sifflée sur ce score de 5-0.