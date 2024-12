Une semaine après la lourde défaite au Roazhon Park (5-0), l'ASSE accueillait Marseille à domicile. Les Verts ne sont pas parvenus à s'imposer face à une formation phocéenne solide et conquérante (0-2). Olivier Dall'Oglio a réagi en conférence de presse d'après match.



L'ASSE faisait face à un gros défi ce dimanche soir. L'Olympique de Marseille, en reprise de confiance à domicile, affichait un bilan quasiment parfaite hors de ses bases. La dynamique ne ment pas. Les Marseillais ont roulé sur les stéphanois durant les 90 minutes de jeu.

Mais le coach de l'ASSE ne s'attendait pas à une rencontre facile. "Cette équipe, elle joue clairement le haut de tableau, voire le titre, et a les moyens de viser l’Europe."

"Les absences nous ont pénalisés"

Avec neuf joueurs en incapacité de jouer ce dimanche, le coach Stéphanois a été dans l'obligation de bricoler un XI de départ avec les moyens du bord. Système à trois défenseurs, deux pistons, dont Benjamin Bouchouari replacé à droite. Un trio défensif composé de Pétrot, Batubinsika et Abdelhamid.

Olivier Dall'Oglio : "Les absences nous ont pénalisés, et on a dû s’adapter. (...) On manque de vitesse et de profondeur, surtout avec des joueurs clés blessés. Improviser n’est pas la solution, on doit continuer à travailler pour construire des associations cohérentes entre les joueurs."

Des regrets du côté de l'ASSE

Dans les duels comme dans le dernier geste, les Stéphanois ont manqué de tout ce dimanche. Les Verts n'ont amorcé que trois pauvres tentatives, en 90 minutes de jeu.

Olivier Dall'Oglio : "Il aurait fallu élever notre niveau, que ce soit techniquement ou athlétiquement, pour espérer quelque chose contre cette équipe. Ils ont fait une excellente première mi-temps, et on a beaucoup subi sans réussir à se créer assez d’occasions, même après avoir récupéré le ballon. On a ressenti un certain sentiment d’impuissance. En seconde période, on a été un peu plus dangereux, on a mieux conservé le ballon, et ils ont légèrement baissé d’intensité, mais l’écart entre les deux équipes restait important."

"On devait faire mieux"

Olivier Dall'Oglio : "Notre plan initial était d’être solides face à une équipe très technique qui peut facilement déséquilibrer ses adversaires. Après un match difficile à Rennes, même à 10, on devait mieux faire. L’idée était de récupérer et de conserver plus de ballons, mais on a manqué d’agressivité, notamment au pressing. C’est dur à défendre, mais on aurait dû sortir plus vite en contre."