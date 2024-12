Ce samedi, face à Rennes, les Verts n'ont pas perdu qu'une rencontre. En effet, alors qu'ils espéraient rapporter un résultat positif de leur virée en Bretagne, les Stéphanois ont bu la tasse et perdu un joueur après un carton rouge sévère. Quelles solutions s'offrent désormais à Olivier Dall'Oglio pour remplacer Boakye et Cafaro suspendus ?

Les mauvaises nouvelles arrivent souvent en meute. Outre une énième lourde défaite à l'extérieur, les Verts ont également laissé en chemin des forces vives. Augustine Boakye, suspendu dimanche prochain face à l'OM, est également en délicatesse avec son quadriceps. Des examens devaient être menés afin de déterminer sa blessure. Une chose est certaine, blessé ou pas, il ne sera pas sur la pelouse face aux Phocéens.

Autre certitude, l'absence de Mathieu Cafaro. L'ailier de l'ASSE avait parfaitement entamé sa rencontre face à Rennes en échouant sur le poteau de Steve Mandanda dans les premières minutes de jeu, puis en étant proche d'obtenir un pénalty quelques minutes plus tard. Alors qu'il posait de gros problèmes à son vis-à-vis rennais, Cafaro s'est montré fautif d'une main tout aussi instinctive qu'inutile. La VAR a rapidement rattrapé l'attaquant de l'ASSE et l'arbitre a appliqué le règlement à la lettre : pénalty et expulsion. Sévère, certes, mais sans discussion.

Davitashvili à la rescousse ?

Se pose alors la question des solutions qui vont s'offrir à Olivier Dall'Oglio pour remplacer Boakye et Cafaro sur le flanc droit. Soit le dispositif de l'équipe est remanié afin de proposer une défense à trois centraux et des latéraux offensifs. Soit, on ne change rien et il faudra trouver un joueur capable d'évoluer côté droit. En l'état et au vu des "certitudes tactiques" stéphanoises à domicile, on voit mal ODO changer son fusil d'épaule au moment de recevoir un cador de la Ligue 1. Les Verts sont certes malmenés dans le jeu, mais ils ont déjà fait tomber Lille, Auxerre, Strasbourg et Montpellier à domicile.

Première possibilité, repositionner Zuriko Davitashvili sur le côté droit, celui qu'il a occupé en début de saison. Vraie solution ou fausse bonne idée ? Rappelons-nous que le Géorgien n'a jamais autant brillé et été performant que lorsqu'il a été placé à gauche (5 buts et 1 passe décisive), lui permettant de rentrer dans le cœur du jeu afin d'exploiter son pied droit. Toutefois, un tel choix permettrait à ODO de positionner Pierre Cornud ou Ayman Aiki à gauche, un côté plus naturel pour ces deux joueurs.

Ayman Aiki se rappelle au bon souvenir de Dall'Oglio !

Pierre Cornud serait un choix moins offensif qu'Aiki. Il aurait en outre la particularité de renforcer le verrou sur un côté gauche qui souffre des approximations de Pétrot et Abdelhamid. Rappelons-nous que face à l'ASSE va se dresser Mason Greenwood, l'un des meilleurs buteurs de Ligue 1, qui évolue sur la droite du dispositif marseillais...

Ayman Aiki est également une possibilité, plus offensive. Encore buteur cette semaine avec la réserve, face à celle du PSG, le jeune Aiki commence à se faire pressant. Il pourrait rapidement se voir attribuer des minutes de jeu chez les professionnels. La confrontation face à l'OM est-elle le bon moment. Pas évident. D'autant que des alternatives existent.

Stassin et Wadji : des solutions plus que crédibles

L'autre solution serait de laisser Davitashvili côté gauche et de trouver un remplaçant naturel à Cafaro et Boakye. Ce rôle pourrait être tenu par Lucas Stassin. Quadruple passeur décisif depuis son arrivée dans le Forez, le Belge n'a jamais évolué côté droit dans le dispositif de Dall'Oglio. Il a toutefois tenu deux fois ce rôle du côté de Westerlo la saison passée. Pas de quoi en faire un ailier droit, mais peut-être de quoi donner des idées au technicien stéphanois.

Enfin, dernière possibilité, celle de titulariser Ibrahima Wadji dans un rôle d'ailier droit qui lui irait comme un gant. Si le buteur de l'ASSE affectionne l'axe central, son activité et sa vitesse en font une arme précieuse au poste d'ailier. Cette solution aurait également l'avantage d'offrir le choix du buteur que souhaitera aligner ODO. Sissoko, peu à l'aise samedi dernier à Rennes, pourrait voir Stassin lui disputer la titularisation face à l'OM.

Olivier Dall'Oglio a toute la semaine pour imaginer la meilleure solution afin d'exister face à Marseille, et pourquoi pas de l'emporter...