Des Green Angels contre Amiens lors de la 34e journée de Ligue 2, aux Magic Fans ce vendredi soir — les groupes de supporters de l'ASSE n'ont pas attendu la fin de la saison pour envoyer un message clair à la direction américaine.

Il y a quelques jours, lors de la large victoire 5-0 contre Amiens, les Green Angels avaient été les premiers à sortir la banderole. Le message, tendu mais précis : "Deux ans de travail et de patience pour des résultats catastrophiques à tous les niveaux. KSV vous dormez au volant, il est temps de vous réveiller !"

Une sortie remarquée, dans un contexte où l'ASSE peinait à convaincre sportivement et institutionnellement. Mais le club encaissait le coup sans broncher publiquement.

Les Magic Fans enfoncent le clou après Rodez

Hier soir, dans un Geoffroy-Guichard électrique pour ce playoff décisif contre Rodez — une confrontation en une seule manche, sans droit à l'erreur — les Magic Fans ont pris le relais. Alors que les Verts arrachaient leur qualification aux tirs au but (7-6, après un 0-0 à l'issue du temps réglementaire), le kop affichait sa propre banderole visant Kilmer Sports Ventures :

"KSV : audit raté ? Arrogance ? À tout miser sur la data, on ne voit pas l'ombre d'un résultat."

Le timing est parlant. Même dans une soirée de qualification, même dans la ferveur d'une victoire au bout du suspense, le message passe avant la célébration.

Une défiance qui s'installe dans la durée à l'ASSE

Ce qui frappe, ce n'est pas tant la virulence des banderoles que leur régularité. Deux groupes distincts, deux moments différents de la saison, un même destinataire : la direction américaine. Les griefs évoqués — l'audit, la gestion par la data, le manque de résultats tangibles — dessinent un procès en légitimité qui dépasse le simple coup de gueule de tribune.

KSV a repris l'ASSE avec des ambitions affichées et un discours moderniste. Deux ans plus tard, les ultras ne contestent pas seulement les choix sportifs. Ils questionnent la vision, la méthode, et désormais publiquement l'arrogance supposée d'une direction perçue comme lointaine.

La qualification pour les barrages suivants offre un répit. Elle ne referme pas le débat.