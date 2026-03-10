À huit journées de la fin du championnat, la lutte pour la montée en Ligue 2 reste indécise. Troyes, leader avec 51 points, ne possède qu’une courte avance sur l’AS Saint-Étienne (49 points). Derrière, plusieurs équipes restent en embuscade, à commencer par Le Mans (44 points) et Reims (43 points).

Dans un championnat serré, le calendrier pourrait bien devenir l’élément déterminant dans la course à la montée directe. Huit matchs. Vingt-quatre points à distribuer. Et seulement deux places pour accéder directement à l’élite. Dans ce contexte, la dynamique comptera, mais le programme des dernières journées pourrait peser lourd dans le sprint final. L'ASSE est-elle bien lôtie ?

L’ASSE face à plusieurs matchs pièges

Deuxième avec 49 points, l’AS Saint-Étienne (ASSE) reste dans une position idéale pour la montée. Mais le calendrier stéphanois comporte plusieurs rendez-vous importants face à des équipes ambitieuses. Dunkerque, Annecy ou Rodez sont encore engagés dans la course au Top 5. Le duel face à Troyes, leader actuel, pourrait évidemment peser très lourd dans la hiérarchie finale. L’avantage pour les Verts : la rencontre se disputera à Geoffroy-Guichard.

La fin de saison semble toutefois plus abordable sur le papier, avec notamment Amiens lors de la dernière journée, une équipe actuellement engagée dans la lutte pour le maintien.

Les 8 derniers matchs de l’ASSE

Grenoble (13e) – extérieur

Annecy (8e) – domicile

Nancy (15e) – extérieur

Dunkerque (7e) – domicile

Bastia (18e) – extérieur

Troyes (1er) – domicile

Rodez (6e) – extérieur

Amiens (16e) – domicile

Un calendrier contrasté, mais globalement bien réparti entre matchs difficiles et rencontres plus abordables.

Troyes, leader mais sous pression

Être leader à ce stade de la saison n’offre aucun répit. Avec 51 points, Troyes possède une courte avance mais devra gérer un calendrier compliqué. Les Troyens affronteront plusieurs équipes du Top 10, notamment Annecy, Dunkerque et Rodez. Autant de matchs qui pourraient redistribuer les cartes.

Mais le rendez-vous majeur reste évidemment le déplacement à Geoffroy-Guichard face à l’ASSE. Une rencontre qui ressemblera à une véritable finale pour la première place.

Les 8 derniers matchs de Troyes

Annecy (8e) – extérieur

Dunkerque (7e) – domicile

Montpellier (9e) – extérieur

Rodez (6e) – extérieur

Boulogne-sur-Mer (12e) – domicile

ASSE (2e) – extérieur

Laval (17e) - domicile

Grenoble (13e) – extérieur

Un calendrier qui semble le plus exigeant parmi les prétendants à la montée.

Le Mans, l’outsider toujours en embuscade

Troisième du classement avec 44 points, Le Mans FC reste un prétendant crédible dans cette course à la montée. Les Manceaux possèdent un calendrier relativement équilibré, avec plusieurs confrontations face à des équipes du bas ou du ventre mou du classement. Le programme débute par un déplacement à Amiens, avant d’enchaîner avec la réception de Pau et un déplacement à Boulogne-sur-Mer, deux rencontres face à des équipes moins bien classées. Mais la suite du calendrier pourrait rapidement faire monter la pression. Le Mans devra notamment affronter Clermont, Grenoble et surtout Reims, un concurrent direct dans la lutte pour les premières places.

La dernière journée pourrait également réserver un piège avec un déplacement sur la pelouse de Bastia, toujours difficile à négocier.

Les 8 derniers matchs du Mans

Amiens (16e) – extérieur

Pau (11e) – domicile

Boulogne-sur-Mer (12e) – extérieur

Clermont (14e) – domicile

Grenoble (13e) – extérieur

Reims (4e) – domicile

Bastia (18e) – extérieur

Un calendrier qui semble légèrement plus favorable que celui des leaders, mais qui pourrait devenir décisif lors du choc face à Reims. Dans un sprint final aussi serré, Le Mans pourrait bien jouer le rôle d’arbitre… voire de trouble-fête dans la course à la montée.

Ligue 2 : Reims devra faire une série

Quatrième du classement avec 43 points, Reims reste pleinement dans la course à la montée. Les Champenois possèdent toutefois un calendrier qui pourrait se révéler piégeux.

Un élément est cependant favorable : Reims n’affrontera ni Troyes ni l’ASSE d’ici la fin de la saison. Éviter les confrontations directes permet de ne pas offrir à un concurrent la possibilité de reprendre trois points d’un coup.

Plusieurs rencontres face à des équipes du bas de tableau apparaissent également au programme. Laval, Boulogne-sur-Mer ou Nancy luttent pour le maintien, ce qui pourrait offrir des opportunités de points.

Mais ce calendrier reste loin d’être simple. Reims devra notamment croiser Le Mans et le Red Star, tous engagés dans la bataille pour le haut du classement.

Les 8 derniers matchs de Reims

Rodez (6e) – domicile

Guingamp (10e) – extérieur

Boulogne-sur-Mer (12e) – domicile

Laval (17e) – extérieur

Red Star (5e) – domicile

Nancy (15e) – domicile

Le Mans (3e) – extérieur

Pau (11e) - domicile

Une Ligue 2 imprévisible

Sur le papier, certains programmes semblent plus favorables que d’autres. Mais la Ligue 2 a souvent prouvé qu’elle ne respectait aucune hiérarchie théorique. Les matchs face aux équipes qui luttent pour leur survie sont souvent les plus dangereux.

Cette saison l’a encore montré : Troyes a dû batailler pour glâner trois point face à Clermont. un point de Bastia, tandis que Reims reste sur plusieurs matchs fermés. À huit journées de la fin, la dynamique comptera probablement davantage que le calendrier.

Pour l’instant, elle semble plutôt favorable à l’AS Saint-Étienne. Reste à savoir si les Verts sauront transformer cet élan en montée directe.

Source : classement et calendriers officiels Ligue 2 2025-2026