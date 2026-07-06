L'ancien milieu de terrain de l'ASSE, Florian Tardieu, quitte officiellement le Forez. Arrivé en fin de contrat le 30 juin 2026, le joueur de 34 ans a annoncé ses adieux sur les réseaux sociaux. Un nouveau départ pour le club lors de ce mercato estival.

C'est une page importante qui se tourne dans la Loire. Le natif d'Istres ne prolongera pas son aventure avec les Verts pour la saison prochaine. Le milieu de terrain l'a lui-même officialisé auprès de sa communauté. Le mercato s'emballe en ce mois de juillet.

Les adieux touchants de Florian Tardieu sur Instagram

Le joueur a tenu à saluer le club et ses supporters à travers un message vibrant partagé sur son compte officiel. Il quitte l'AS Saint-Étienne lors de ce mercato avec le sentiment du devoir accompli et une immense émotion.

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« Après trois belles années passées sous le maillot vert, le moment est venu pour moi de tourner la page et de vous dire au revoir. Je remercie le club, les dirigeants, le staff technique et médical, le personnel de l’ombre ainsi que tous mes coéquipiers pour leur confiance et leur accompagnement durant ces trois saisons. Et vous, supporters, je vous remercie du fond du cœur. Votre ferveur, votre fidélité et votre soutien dans les bons comme dans les moins bons moments resteront gravés en moi. Le Chaudron est un endroit magique, unique, et porter ces couleurs a été un immense honneur. Geoffroy-Guichard restera à jamais une partie de mon histoire. Je quitte le club avec des souvenirs plein le cœur et une reconnaissance immense envers cette institution et ce public extraordinaire. Merci pour tout le Peuple Vert 💚 »

Un bilan solide chez les Vertes avant un nouveau défi lors de ce mercato

Durant son passage, Florian Tardieu aura été un élément précieux de l'entrejeu stéphanois. Au total, le joueur comptabilise 84 apparitions sous la tunique de l'ASSE. Il s'est notamment illustré en inscrivant 7 buts et en délivrant 6 passes décisives lors de ses trois saisons. Lors du dernier exercice en Ligue 2, il est apparu à 23 reprises pour un total de 1 990 minutes de jeu. Mais, le départ lors de ce mercato semblait être inévitable

Désormais libre depuis le 1er juillet 2026, l'expérimenté milieu défensif ne devrait pas rester très longtemps sans club pendant ce marché des transferts. Comme nous vous l'avions annoncé en exclusivité, Florian Tardieu est proche de Montpellier HSC. Un retour dans le Sud se profile donc, durant ce mercato pour le joueur. Ce dernier s'apprêterait à relever un nouveau challenge au sein du championnat de Ligue 2.