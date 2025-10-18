Interrogé par Edward Jay (RMC Sport), Huss Fahmy, vice-président de Kilmer Sports Ventures et patron du sportif à l’AS Saint-Étienne, a évoqué la vision à long terme du projet stéphanois. Objectif : bâtir un club solide, structuré et compétitif, pour retrouver la place que l’ASSE mérite dans le football français et européen.

Dès les premiers mots, Huss Fahmy a rappelé la philosophie de Kilmer Sports Ventures : « Nous avons investi à Saint-Étienne pour des raisons très précises. Nous voulions être en France, dans un club intrinsèquement grand et naturellement important. »

Pour l’ancien dirigeant d’Arsenal et de l’AC Milan, Saint-Étienne s’imposait comme une évidence. « C’est un club unique, avec une base de fans exceptionnelle. Notre mission est de reconstruire chaque élément du club, sur et en dehors du terrain. Ce n’est pas un projet à court terme. Nous voulons faire de l’ASSE une force durable du football français, et, à terme, européen. »

Fahmy insiste sur la patience nécessaire pour remettre le club sur les bons rails. « Il faut du temps. Nous avons pris le parti d’une reconstruction stable et réfléchie, sans chercher un succès immédiat au détriment de l’avenir. »

Le message est clair : la montée en Ligue 1 reste une priorité, mais elle doit s’inscrire dans une logique de solidité structurelle.

Un apprentissage du football français et une approche respectueuse

Arrivé depuis plus de quinze mois, Huss Fahmy reconnaît que son équipe a dû s’adapter : « Nous connaissions le football français de l’extérieur, mais entrer dans un club comme Saint-Étienne, c’est une autre réalité. Nous avons voulu être prudents et respectueux. Il ne s’agissait pas de copier Arsenal ou Milan, mais de comprendre ce qui faisait la force de l’ASSE et ce qu’il fallait améliorer. »

L’objectif est de s’appuyer sur l’histoire et la culture locale pour bâtir un modèle moderne et efficace : « Nous voulons que Saint-Étienne soit un grand club français, fier et respecté. Nous apprenons chaque jour, nous ajustons notre plan en fonction de ce que nous découvrons. »

De la Ligue 2 à la Ligue 1 : une étape, pas une fin selon Huss Fahmy

Malgré la déception de la relégation, Fahmy n’a jamais envisagé de dévier de la feuille de route. « Être en Ligue 2 n’a jamais été notre plan, mais cela ne change rien à notre engagement. Les neuf premiers mois ont servi à repenser les structures, les process, la stratégie. Ce que vous voyez aujourd’hui est le fruit d’un travail lancé depuis longtemps. »

S’il reconnaît que « rester en Ligue 2 serait un échec », il souligne l’importance de la méthode : « Nous voulons monter, mais pas brûler les étapes. Une montée réussie doit être durable. »

Et d’ajouter : « Saint-Étienne doit redevenir un club pertinent. Nous avons les moyens, les idées et la détermination pour y parvenir. »