Pour la dernière rencontre de ligue 1 de l'année 2024, l'ASSE se déplace à Toulouse ce vendredi soir à 21h. Après deux défaites consécutives et une incapacité à gagner à l'extérieur, les Verts voulaient changer les mauvaises habitudes. Voici le résumé de la rencontre.

Une première cohérente

En grande difficulté sur le plan technique, les Verts proposent un premier acte intéressant. En effet, l'ASSE met le pied sur le ballon et ne laisse pas les adversaires dicter le rythme de cette rencontre. Malgré la possesion, les stéphanois peinent à se montrer dangereux. Sur une perte de Batubinsika, Toulouse se crée la première opportunité mais la frappe du toulousain passe au-dessus de la cage stéphanoise. Compacts et appliqués, les Verts manquent de justesse dans le dernier tiers adverse. La pause est logiquement sifflée sur ce score de parité. Néanmoins, la production stéphanoise est bien meilleure que lors des deux matchs précédents.

Une seconde animée

L'équipe d'Olivier Dall'Oglio reste sur la lignée de ce qu'ils ont fait en première période. Sur une bonne ressortie de balle, Dennis Appiah est trouvé dans son couloir et il centre entre le défenseur et le gardien. Stassin est seul au second poteau et ajuste du pied gauche. 1-0 pour l'ASSE et premier but pour le belge sous son nouveau maillot. Malheureusement, l'avantage ne durera que deux minutes. Sur la réponse toulousaine, les locaux égalisent ! Sur un bon centre de Suazo, Babicka égalise de la tête. 1-1 après 55e minute de jeu.

Amougou puis Aiki et Sissoko entrent pour apporter du sang frais. Sur un bon appel en profondeur, Ayman Aiki trouve Pierre Ekwah à 25 mètres qui tente sa chance et met en difficulté Guillaume Reste qui bloque le ballon difficilement. Finalement sur un corner stéphanois, Ayman Aiki tarde à frapper et se fait piquer le ballon. Le contre est terrible puisque le centre trouve la tête d'Aboukhlal qui finit entre les jambes. 2-1 à la 85e et c'est cruel pour les Verts. Nouvelle défaite 2-1 pour l'ASSE !