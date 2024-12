L'ASSE n'est pas parvenue à conserver l'avantage ce vendredi (20h45). Bien que meneurs, l'espace de deux minutes, les hommes d'Olivier Dall'Oglio encaissent dans la foulée le but de l'égalisation toulousaine avant de s'incliner à la 85'. Pierre Ekwah, milieu stéphanois, réagit après la défaite des siens. La satisfaction et la sérénité du milieu de l'ASSE étonnent...

"Beaucoup de regrets" du côté de l'ASSE

Seul Zuriko Davitashvili paraissait dangereux ce soir. Mais davantage séduisants que pour la réception de l'OM (défaite 0-2), les Verts sont restés à la fois solides et en capacité de faire douter le TFC. Toutefois, les Stéphanois n'ont pas eu le temps de profiter de l'ouverture du score de Lucas Stassin (53e). Shavy Babicka assène un premier coup aux Verts à la 55ᵉ minute de jeu (1-1), avant de voir son coéquipier Zakaria Aboukhlal offrir la victoire aux TFC.

Pierre Ekwah : "Il y a beaucoup de regrets. On avait pris l’ascendant dans le jeu, puis au score. Le fait qu'ils retournent le match nous donne beaucoup de regrets. Un manque de concentration, peut-être. Peut-être qu'on a manqué du calme qu'on aurait dû avoir. Ça nous a coûté cher."

Pas d'inquiétude pour Ekwah

Désormais relégable, l'ASSE est encore dans les temps dans la course au maintien. Malgré dix défaites en quinze rencontres, le milieu de terrain n'est pas inquiet pour le futur de la saison.

Pierre Ekwah : "On retient du positif. On a bien travaillé toute la semaine, et on va s’appuyer sur ça pour continuer dans la même direction. Ce match va nous servir de référence, on ne l’oubliera pas, car on tenait quelque chose d’important à l’extérieur. Tant au niveau du contenu qu’au niveau du score, ce match restera dans nos esprits pour la suite. La défaite n’est pas forcément inquiétante, mais il est vrai que terminer sur trois défaites, c’est compliqué. Maintenant, il faudra éviter de faire table rase du passé, mais plutôt apprendre et avancer."