L’AS Saint-Étienne continue de bâtir son effectif pour la saison 2024-2025. Parmi les priorités du staff : renforcer le côté droit de la défense. Trois noms ont été évoqués dans le cadre du mercato estival : Paul Joly (AJ Auxerre), Max Johnston (Sturm Graz) et Ugur Yıldız (Göztepe). Que révèlent leurs statistiques, et qui semble le plus adapté au contexte stéphanois ? Nous avons fait parler la data...

Formé au Paris FC puis passé par Amiens, Paul Joly s’est imposé comme une référence d’Auxerre. Son jeu colle parfaitement aux exigences physiques et tactiques de la Ligue 2.

Les données issues de la plateforme danishscout.streamlit.app le placent dans les meilleurs percentiles sur plusieurs critères défensifs : tacles réussis, duels gagnés, interceptions et duels aériens. Il sait aussi se projeter vers l’avant avec un volume de dribbles et de tirs supérieur à la moyenne.

Son principal bémol ? La précision de ses centres et de ses passes longues, encore perfectible. Mais son activité, son endurance et sa polyvalence font de lui un latéral fiable, déjà rodé au contexte d’un club qui vise la montée. Pour une équipe comme l’ASSE, qui doit s’appuyer sur des joueurs immédiatement performants, Joly semble être une valeur sûre.

Max Johnston : le latéral moderne, technique et ambitieux

À seulement 20 ans, Max Johnston s’est fait un nom au Sturm Graz. Sa force réside dans son jeu de construction : il excelle dans les passes vers l’avant, les centres et les transmissions longues. Il aime provoquer balle au pied, réussit un bon pourcentage de dribbles et s’implique activement dans les phases offensives.

Cependant, son profil montre aussi des limites défensives. Moins efficace dans les duels, il pourrait souffrir face à l’intensité physique de la Ligue 2. S’il représente un pari intéressant sur le long terme, il n’apporte peut-être pas les garanties immédiates qu’un club comme Saint-Étienne recherche à court terme.

Ugur Yıldız : précis techniquement, mais manque d’impact

Le Turc Ugur Yıldız (24 ans, Göztepe) propose un profil plus sobre. Très régulier dans ses passes longues et ses centres, il se distingue par une bonne lecture du jeu et un haut volume d’interceptions. Mais ses chiffres révèlent un déficit dans l’impact physique, les tacles et les duels. Moins explosif, il pourrait avoir du mal à s’adapter à un championnat réputé pour sa densité athlétique.

Quelle option pour l’ASSE ?

En recoupant ces données, une tendance se dessine : Paul Joly est aujourd’hui le profil qui répond le mieux aux besoins immédiats des Verts. Il connaît parfaitement la Ligue 2 et il possède le volume de jeu et l’impact physique nécessaires. Par ailleurs, il peut s’intégrer rapidement dans un système qui demande de l'intensité et de la solidité.

Max Johnston séduit par son potentiel technique et sa projection, mais nécessiterait un temps d'adaptation. Ugur Yıldız, lui, représente une option plus incertaine face aux standards physiques du championnat français.

Le mercato est encore long, mais pour sécuriser son côté droit, l’ASSE semble avoir une priorité claire : miser sur un joueur solide, habitué à la pression et immédiatement opérationnel. En l'état, la data semble claire : Paul Joly est le meilleur choix. Encore faut-il que ces pistes ne soient pas des leurres en attendant un autre nom, le bon peut-être !