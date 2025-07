Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 poursuivent leur préparation estivale. Découvrez les résultats des rencontres déjà disputées et les résumés détaillés, en attendant la suite des matchs.

Mardi 22 juillet

Clermont Foot 63 – Rodez AF : 2-1

Clermont a signé un nouveau succès dans sa série de préparation. Sur une pelouse compliquée à Vichy, l’équipe a dominé la première période sans concrétiser. Amine Saïd a débloqué la situation à la 76e minute grâce à une action individuelle avant que Rodez n’égalise sur une sortie hasardeuse de Ndiaye. Dans les arrêts de jeu, Saïd a inscrit un second but qui permet au Clermont Foot de rester invaincu.

L'Alsace a eu la Lorraine !

AS Nancy Lorraine – RC Strasbourg Alsace : 1-2

Le RC Strasbourg a remporté son premier match amical face à Nancy. Rayane Messi a ouvert le score peu avant la pause, mais les Nancéiens ont égalisé à l’heure de jeu grâce à Teddy Bouriaud. Strasbourg a repris l’avantage huit minutes plus tard sur une réalisation d’Emanuel Emegha. Ce succès lance idéalement la préparation des Alsaciens qui affronteront Galatasaray lors de leur prochaine sortie.

Mercredi 23 juillet

EA Guingamp – US Concarneau : 2-2

Cette opposition entre Guingamp et Concarneau a été rythmée dès la première période. Concarneau a ouvert le score avant que Planeix n’égalise pour En Avant, puis qu’Amadou Sagna donne l’avantage aux siens sur un centre précis. Juste avant la pause, Soukouna a permis aux visiteurs de revenir. En seconde période, Guingamp a multiplié les occasions sans parvenir à reprendre l’avantage malgré une barre et plusieurs frappes dangereuses.

Stade Lavallois – FC Rouen : 1-1

Laval a rapidement pris l’ascendant grâce à un but de Malik Sellouki après une bonne remise de Tchokounté. Les Tango ont ensuite dominé la première période, obligeant le gardien rouennais à plusieurs arrêts. Après la pause, les changements ont modifié la physionomie du match et Rouen a su en profiter. Victor Tilliez a égalisé à l’heure de jeu, offrant un match plus équilibré jusqu’au coup de sifflet final.

Montpellier enfin sur les bons rails ?

Le Mans FC – QRM : 4-2

Le Mans s’est imposé lors d’une rencontre offensive. Malgré quelques passages délicats, l’équipe a su faire la différence grâce aux buts de Rossignol, Gueye, Luvambo et Rabillard sur penalty. QRM est parvenu à réduire l’écart par deux fois, notamment sur un penalty, mais a montré des fragilités défensives que Le Mans a exploitées.

Montpellier Hérault SC – Aubagne FC : 3-0

Montpellier a retrouvé le chemin de la victoire avec sérieux. Fayad a ouvert la marque dès les premières minutes sur un corner bien travaillé. En seconde période, le coach a procédé à un large turn-over, incluant le retour de Téji Savanier qui a offert une passe décisive à Coulibaly pour le deuxième but. En fin de match, Junior Ndiaye a inscrit le troisième après une belle action collective.

Vendredi 25 juillet

Grenoble Foot 38 – Rodez AF : 1-0

Grenoble s’est rassuré en dominant Rodez. Théo Valls a marqué l’unique but de la rencontre sur un centre précis venu de la gauche. Le match, découpé en quatre périodes de trente minutes, a permis de faire tourner largement l’effectif. Malgré quelques frayeurs en fin de partie, Grenoble a conservé son avantage et retrouvé de la confiance après sa défaite précédente.

L'ASSE dévisse face à Paris !

Red Star FC – US Orléans : rencontre annulée

AS Saint-Étienne – Paris FC : 0-3

Résumé complet disponible ici : ASSE corrigée par le Paris FC

ESTAC Troyes – Dijon FCO : 0-0

Match fermé et disputé. Dijon a dominé le premier acte en se procurant les meilleures occasions, dont une reprise sur poteau. Réduits temporairement à dix après un carton rouge, remplacé d’un commun accord pour maintenir l’équilibre, les Dijonnais ont ensuite subi la pression troyenne. Leur organisation défensive leur a permis de préserver un résultat nul solide.

Samedi 26 juillet

AC Ajaccio – FC Martigues : 1-1

Ajaccio et Martigues se quittent sur un score nul. Les Corses ont ouvert la marque avant d’être rejoints au cours d'une rencontre équilibrée et animée.

Amiens SC – Red Star FC : 0-2

Amiens s’incline face au Red Star, plus réaliste. Durand a ouvert le score sur penalty puis Renel a scellé la victoire en fin de match. Les Picards ont manqué d’efficacité et leur défense a souffert, confirmant les inquiétudes d’Omar Daf avant la reprise.

FC Annecy – USL Dunkerque : rencontre annulée

Montpellier enchaîne face à Bastia

SC Bastia – Montpellier HSC : 0-1

Montpellier s’impose sur le terrain bastiais grâce à un penalty d’Alexandre Mendy après une faute sur Coulibaly. Ce troisième succès valide la bonne préparation des Héraultais.

Clermont Foot 63 – AJ Auxerre : 2-3

Clermont subit sa première défaite estivale face à Auxerre. Les Auvergnats sont revenus deux fois au score grâce à Bamba et Socka mais ont craqué physiquement en prolongation (2x60 minutes).

EA Guingamp – FC Lorient : 1-1

Un match vivant disputé sur 120 minutes. Ghrieb a ouvert le score pour Guingamp d’une belle frappe, avant que Soumano n’égalise de la tête sur corner. Les deux équipes ont largement fait tourner leur effectif.

Laval fait exploser la sélection UNFP...

Stade Lavallois – Sélection UNFP : 5-3

Laval s’impose dans un match riche en buts. Tchokounté et Zohi ont lancé les Tango avant que l’UNFP ne recolle. Maggiotti et Zohi redonnent l’avantage, puis Faurand-Tournaire scelle le score après une fin de match animée.

Le Mans FC – FC Fleury 91 : 2-1

Quatrième victoire consécutive pour Le Mans. Vercruysse a ouvert le score, Fleury a égalisé avant que Rabillard ne donne la victoire en troisième période. Les Manceaux confirment leur solidité.

AS Nancy Lorraine – Épinal : 3-2

Nancy domine la première période et mène 2-0 à la pause. Épinal réagit mais doit finalement s’incliner. L’ASNL poursuit sa préparation sur une bonne note.

Pau FC – Eibar : 0-0

Match fermé et sans but, joué en quatre quart-temps. Pau termine à dix après l’expulsion de Karamoko. Versini est sorti rapidement, diminué. Mille, en instance de départ, a participé.