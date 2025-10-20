Formé dans le Forez, Djylian N’Guessan n’a que 17 ans mais fait déjà du bruit. Entre mise en lumière internationale, convoitises de la Premier League et discussions en suspens, le jeune stéphanois pourrait bien filer dès cet hiver.

Mis en retrait en début de saison à cause d’une blessure contractée lors du tout premier match amical de l’été, Djylian N’Guessan n’a disputé aucune minute en Ligue 2 depuis le mois d’août. Derrière Stassin et désormais Duffus dans la hiérarchie offensive, le jeune attaquant semblait loin des débats… jusqu’à son envol vers le Chili.

Le Mondial U20, vitrine rêvée pour N’Guessan

Surclassé pour disputer la Coupe du Monde U20 avec l’équipe de France, N’Guessan a disputé plusieurs rencontres à la pointe de l'attaque des Bleuets, qui ont atteint les demi-finales de la compétition. Travailleur et mobile, l’attaquant stéphanois a démontré ses qualités dans un contexte international, attirant logiquement les regards des plus grands clubs européens.

Arsenal, Tottenham, Chelsea… La chasse est lancée

D’après les informations de CaughtOffside et confirmées récemment par L’Équipe, les cadors de Premier League sont passés à l’action. Arsenal et Tottenham ont déjà envoyé leurs recruteurs pour suivre le joueur de près et auraient même commencé à compiler des rapports détaillés sur son profil.

Derrière eux, Chelsea, Watford, Brighton, Brentford, l’Inter Milan ou encore l’Udinese seraient également sur le coup. Une concurrence rude pour l’ASSE, qui voit sa pépite de plus en plus exposée. Le club avait pourtant mis en place une stratégie de développement progressive, sans pression ni précipitation.

Prolongation à l’arrêt, tension à l’ASSE

Sous contrat jusqu’en juin 2027, N’Guessan est censé représenter l’avenir du club. Pourtant, les discussions autour d’une prolongation sont gelées. Le clan du joueur réclame des garanties claires, tant sportives que salariales, que Saint-Étienne n’est pas encore prêt à lui offrir. Les dirigeants ne souhaitent pas faire d'exception en matière de négociation. Le contexte rappelle d’ailleurs les longues tractations lors de la signature de son premier contrat pro en 2023.

Si aucun accord n’est trouvé d’ici janvier, un transfert dès le mercato hivernal est clairement envisageable. Plusieurs clubs envisagent une offre autour de 10 millions d’euros, une somme difficile à refuser pour un club qui évolue en Ligue 2… mais un coup dur sportif à mi-saison.

Entre vitrine et frustration, un avenir flou pour N'Guessan

Formé à l’ASSE depuis l’âge de 7 ans, Djylian N’Guessan incarne un symbole du projet stéphanois. Mais son avenir s’écrit peut-être déjà ailleurs. Alors que les Verts visent la montée en Ligue 1, la tentation de miser sur lui en deuxième partie de saison est réelle. La Direction stéphanois refuse pour l'heure de vendre son jeune joueur. A voir si la position évoluera dans les semaines à venir.

En interne, personne ne doute de son potentiel. Mais le risque est grand de voir un nouveau talent s’échapper sans avoir réellement brillé sous le maillot vert. Après Saliba et Fofana, un nouveau stéphanois vers la Premier League ?

