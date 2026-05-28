ASSE - Nice : Florent Tardieu a vécu quelque chose de particulier ce soir à Geoffroy-Guichard. Son dernier match dans l'enceinte stéphanoise. Malgré les émotions, le milieu de terrain a gardé la tête froide au micro d'après-match pour analyser ce 0-0 et préparer mentalement le groupe pour le match retour vendredi à Nice.

ASSE - Nice : "Défensivement on a été costaud"

Tardieu n'a pas cherché à survendre le match. Son bilan parait lucide : "C'était un match équilibré. Je trouve qu'il n'y a pas eu assez d'occasions des deux côtés. On n'a pas réussi à mettre beaucoup de folies mais défensivement on a été costaud. On a retrouvé une équipe et un bloc compact."

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Sur les axes d'amélioration, il a été direct : "Il manquait un peu de folie, plus de centres, on sait qu'ils ne sont pas en confiance." La pression du Chaudron et l'enjeu ont aussi pesé selon lui : "Il y avait peut-être un peu de retenue par rapport à l'enjeu. Il y avait pas mal de jeunes sur le terrain. Forcément un peu d'appréhension, mais dans l'ensemble c'était un bon match, surtout beaucoup d'énergie positive. On a montré qu'on était costaud. Il a juste manqué de la folie."

ASSE - Nice : "On va essayer de mettre le feu"

Sur le match retour à huis clos, Tardieu a mis les choses clairement : "On va y aller déterminé pour aller chercher la L1. On fera abstraction du reste." Et il a hausssé le ton sur ce qu'il attend de son équipe vendredi : "On va essayer de donner le spectacle que vous attendez tous. On va se préparer à essayer de mettre le feu."

Sa confiance dans le groupe est intacte. "Il reste du jus. Moi j'en ai. On va avoir la dalle là-bas. J'ai confiance envers mes gars." Et il a remis le compteur à zéro avec simplicité : "Il reste 90 voire 120 minutes à jouer. On pensera aux vacances après."

Les satisfactions individuelles de Tardieu (ASSE)

Tardieu a pris le temps de saluer quelques individualités. "J'ai aimé nos duels et notre milieu de terrain. Encore une fois, Luan et Adbou Kanté très costaud. Ju Le Cardinal et Max Bernauer derrière aussi." Avant d'identifier le secteur à faire progresser vendredi : "Offensivement on doit apporter de la supériorité et se créer plus de situations concrètes."

"Je suis content d'avoir pu faire mon dernier match à Geoffroy-Guichard"

Difficile de passer à côté de la dimension personnelle de cette soirée pour Tardieu. Annoncé partant l'été prochain, il a foulé pour la dernière fois la pelouse du Chaudron sous le maillot vert. "Je suis content d'avoir pu faire mon dernier match à Geoffroy-Guichard. C'est beaucoup d'émotions." Une phrase dite simplement, sans s'y attarder. La priorité est ailleurs : "De toute manière, dans un match comme ça avec de tels enjeux, on est obligé d'avoir du jus."

Il reste un match. L'ASSE va à Nice pour le gagner.

Source : Zone mixte d'après-match ASSE - Nice