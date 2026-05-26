Ce mardi soir, l’ASSE accueillait l’OGC Nice à Geoffroy-Guichard dans le cadre du barrage aller d’accession à la Ligue 1. Un rendez-vous capital pour les Verts, toujours engagés dans la course au retour dans l’élite face à une formation niçoise fragilisée par sa fin de saison et sa récente défaite en finale de Coupe de France. À l’issue de la rencontre, conclue sur le score de 0 à 0, les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin d’analyser le match et de revenir sur son scénario.

Claude Puel (entraîneur de Nice) : "Ce résultat laisse totalement le match retour ouvert. Chaque équipe peut encore nourrir des espoirs de qualification. Aucune des deux formations n’est réellement pénalisée après cette première manche.

Pour notre part, je pense qu’on a manqué de justesse technique. Avec le ballon, on a été assez pauvres. Malgré cela, ce résultat nous permet d’envisager le retour avec ambition et d’espérer montrer un meilleur visage.

Au-delà du score, qui reste ouvert, on commence à avoir l’habitude de gérer ce type de contexte particulier. Je leur avais dit avant le match qu’il y aurait une influence extérieure importante, une atmosphère spéciale. On avait déjà bien répondu à Strasbourg, puis au Stade de France. Ce soir encore, malgré la ferveur du public stéphanois, l’équipe est restée cohérente et très solide défensivement. En revanche, avec le ballon, il faudra faire beaucoup mieux.

Je pense que certains joueurs ont peut-être manqué de fraîcheur pour être plus précis techniquement. Il y a aussi l’environnement, l’affluence, le poids de l’enjeu. Une finale de Coupe de France, c’est différent : on a presque tout à gagner, on joue plus libérés. Là, pour les deux équipes, c’est un contexte beaucoup plus lourd émotionnellement."

Claude Puel (Nice) : "J’avais vu Saint-Étienne contre Rodez et je les avais trouvés tétanisés"

"J’avais vu Saint-Étienne contre Rodez et je les avais trouvés tétanisés. Ce soir, ils étaient beaucoup plus alertes, avec une meilleure entame. Ils sont dans une position où ils peuvent davantage se lâcher désormais. Le retour sera très disputé. Je serais incapable de donner un pourcentage de chances de chaque côté.

Le huis clos rendra aussi cette rencontre très particulière pour un événement de cette importance. Mais il faudra répondre présent.

Pour l’instant, je ne me suis pas encore penché précisément sur le match retour. J’ai surtout insisté auprès des joueurs sur la récupération. Ce sera déjà notre troisième match en très peu de temps, avec peu de repos et des conditions physiques exigeantes.

Le mot d’ordre, c’est donc la récupération. Ensuite, on analysera plus en détail cette équipe stéphanoise afin de préparer au mieux le retour.

On essaiera d’accompagner tous les joueurs du mieux possible. L’objectif sera de conserver cette solidité défensive, parce qu’elle est essentielle dans ce type de confrontation. Mais j’espère surtout que nous serons capables de mettre davantage le pied sur le ballon et de nous montrer beaucoup plus dangereux offensivement."

Philippe Montanier (ASSE) : "Il faudra reproduire ça avec un peu plus d’étincelles offensives"

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "Mon impression ? Elle est mitigée. On est toujours dans la course, le ballottage reste totalement équilibré et tout se jouera à Nice. Dans l’état d’esprit et dans le travail du bloc défensif, on a senti une équipe qui a travaillé ensemble. Après, offensivement, des deux côtés d’ailleurs, il y a eu très peu d’occasions franches. Ce sont des matchs fermés : tant qu’une équipe ne prend pas l’avantage, ça ne se débride pas vraiment. Mais l’essentiel, c’est qu’on soit toujours en vie.

Sur la mentalité, sur la volonté d’être ensemble dans toutes les phases du jeu, ça a été très bien jusqu’au bout. Maintenant, il faudra reproduire ça avec un peu plus d’étincelles offensives. On essaie toujours de jouer vers l’avant, d’attaquer les demi-espaces et les espaces. On le travaille. Mais il faut ensuite réussir à le faire en match et Nice était aussi très bien en place, avec beaucoup de puissance derrière. Ça n’a pas été simple.

Ferreira a montré la voie. C’est ce qu’on doit faire plus souvent : attaquer la surface, multiplier ces appels. J’espère que ça nous donnera des idées pour le match retour et qu’on fera davantage à Nice. C’est peut-être l’un de nos meilleurs matchs collectivement. Il y en a eu d’autres satisfaisants cette saison, mais l’implication de tous les joueurs dans le bloc équipe a vraiment été importante.

Philippe Montanier (ASSE) : "La priorité sera surtout la récupération"

Face à Nice, c’était essentiel parce qu’ils ont l’habitude de jouer très vite. À la moindre erreur, ils accélèrent immédiatement le jeu. Il fallait donc être proches les uns des autres et les joueurs ont été extrêmement attentifs et impliqués.

Il y a de très bons joueurs en face, mais je suis confiant dans notre capacité défensive à contrôler leurs courses. Ça peut se terminer aux tirs au but. On est vraiment dans un format de coupe d’Europe avec un aller-retour. Maintenant, on se retrouve presque sur un match de coupe. On va préparer ça rapidement. On aura très peu de temps. La priorité sera surtout la récupération, beaucoup de vidéo, corriger certains points et améliorer quelques phases offensives tout en restant aussi solides défensivement.

Je trouve qu’on avait déjà été très bons mentalement cette semaine. Peut-être grâce aux dix jours de préparation. J’ai senti les joueurs très concentrés, déterminés, mais aussi assez relâchés avant la rencontre. Et ça, c’est important."