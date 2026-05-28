Déjà autorisé à rester avec l’ASSE jusqu’au barrage retour contre Nice malgré la Coupe du monde, Ben Old continue pourtant d’alimenter les interrogations. Le Néo-Zélandais, diminué physiquement depuis Rodez, reste sous surveillance à quelques heures du match décisif à l’Allianz Riviera.

La situation de Ben Old continue de faire parler autour de l’ASSE. Depuis plusieurs jours, Saint-Étienne savait déjà que la Nouvelle-Zélande avait accepté de retarder l’arrivée de son joueur au rassemblement des All Whites afin qu’il puisse participer au barrage contre Nice.

Le joueur est désormais attendu aux États-Unis seulement samedi 30 mai, soit au lendemain du match retour face au Gym. Une souplesse accordée par la fédération néo-zélandaise malgré l’ouverture officielle de la fenêtre internationale depuis le 25 mai.

Mais un autre élément attire désormais l’attention : l’état physique du Stéphanois.

Une blessure qui entretient le doute

Ben Old avait terminé le play-off contre Rodez avec une gêne aux ischio-jambiers après avoir disputé l’intégralité de la rencontre. Depuis, Philippe Montanier reste prudent autour de son cas.

Le joueur n’avait finalement pas participé au match aller contre Nice à Geoffroy-Guichard malgré sa présence dans le groupe stéphanois.

Selon le journaliste néo-zélandais Andrew Voerman, la Fédération néo-zélandaise n’a d’ailleurs pas souhaité répondre précisément aux questions concernant cette blessure et son impact éventuel dans la décision de laisser le joueur plus longtemps à disposition de l’ASSE.

Un choix qui montre l’importance du barrage

Cette autorisation accordée à Saint-Étienne illustre malgré tout le poids sportif du barrage Ligue 1-Ligue 2. Le calendrier a fortement perturbé la gestion des internationaux cette semaine après le report des barrages lié à la finale de Coupe de France disputée par Nice. Plusieurs sélections ont dû négocier directement avec les clubs concernés. Dans le cas de Ben Old, la Nouvelle-Zélande a accepté de privilégier la situation du joueur et de l’ASSE avant la préparation du Mondial 2026.

Ben Old : un profil précieux pour les All Whites

Même dans une saison parfois irrégulière, Ben Old reste considéré comme un élément important des All Whites. Sa polyvalence intéresse particulièrement le sélectionneur Darren Bazeley. Capable d’évoluer comme ailier ou piston gauche, le Stéphanois représente une solution précieuse dans un secteur fragilisé par plusieurs blessures ces derniers mois côté néo-zélandais.

Reste désormais à savoir si son état physique lui permettra de participer au match le plus important de la saison stéphanoise vendredi soir à Nice.