L’ASSE a fait le travail face à Laval (2-1) dans un Chaudron bouillant. Grâce à ce succès précieux, les hommes de Philippe Montanier enchaînent une troisième victoire consécutive et s’installent à la deuxième place du championnat.

De retour à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne retrouvait son public avec un objectif clair : confirmer la dynamique après le succès à Guingamp. En face, Laval, relégable, jouait sa survie. Un contexte piégeux. Mais les Verts ont su répondre présents.

Philippe Montanier alignait le XI suivant : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Old – Kanté, Boakye, Miladinovic – Davitashvili, Stassin, Cardona.

Une entame idéale dans le Chaudron

Les Stéphanois frappent d’entrée. Dès la 2e minute, une main d’Aradj sur un centre de Ben Old offre un penalty aux Verts. Zuriko Davitashvili ne tremble pas. À la 3e minute, il ajuste Samassa d’un tir ras du sol parfaitement placé. L’ASSE mène déjà 1-0.

Portés par leur public, les Verts continuent d’appuyer. Cardona déborde à droite (16e) et centre vers Davitashvili, mais Ouaneh sauve in extremis. À la 33e, le Géorgien tente encore sa chance malgré le retour de Kouassi. Samassa repousse.

Laval ne reste pas sans réaction. Titouan Thomas alerte Larsonneur sur corner (28e). Puis, à la 36e minute, les Tango égalisent. Après une belle combinaison côté gauche, Camara repique dans l’axe et trouve le petit filet opposé. 1-1.

La réponse stéphanoise est immédiate. Deux minutes plus tard, Boakye combine avec Stassin à l’entrée de la surface. Sa frappe enroulée du gauche redonne l’avantage aux Verts (38e). Juste avant la pause, Stassin pousse encore Samassa à la parade (45+2). À la mi-temps, l’ASSE mène 2-1 après une première période intense.

ASSE – Laval : une seconde période plus fermée

Au retour des vestiaires, Saint-Étienne cherche rapidement le break. À la 51e minute, sur un corner joué court, Davitashvili enroule une frappe sans contrôle qui frôle la barre. Les Verts dominent mais manquent d’efficacité.

Laval sort timidement de sa réserve. À la 75e, Sellouki déclenche une lourde frappe de loin. Gautier Larsonneur doit se détendre pour préserver l’avantage stéphanois. Ce sera l’une des rares alertes sérieuses.

Dans le dernier quart d’heure, l’ASSE gère. Les hommes de Montanier monopolisent le ballon et tentent de trouver la profondeur. À la 83e minute, Stassin glisse Duffus dans le dos de la défense. Sa frappe passe de peu à côté. Le break ne viendra pas.

Mais l’essentiel est assuré.

L’ASSE enchaîne et grimpe au classement

Sans briller en seconde période, l’ASSE a su faire preuve de maîtrise et de solidité. Troisième succès consécutif pour les hommes de Philippe Montanier. Mieux encore, ce succès permet aux Verts de profiter du nul de Reims et de s’installer à la deuxième place du championnat.

Un signal fort envoyé dans la course aux premières places.

Score final : ASSE 2-1 Laval. Les Verts sont deuxièmes.