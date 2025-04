À l'issue de la rencontre entre Strasbourg et l'ASSE (3-1), Eirik Horneland (ASSE) et Liam Rosenior (Strasbourg) se sont exprimés au micro de beIN Sports. Les deux coachs ont partagé leurs impressions suite au succès des Strasbourgeois.

Liam Rosenior : "J’ai une vraie connexion établie avec ce club"

Liam Rosenior (Strasbourg) : « Oui, peut-être la Ligue des champions effectivement. Mais on y va match après match. D’ailleurs j’ai beaucoup aimé la façon dont on a joué aujourd’hui. On sait que l’adversaire était bon car ils ont fait un grand match contre Lyon. Mais nous aussi on a énormément de qualités qui me rendent très heureux.

(…) Pour que mes mes joueurs adoptent l’ensemble de mes principes de jeu, c’est un processus. Il faut qu’ils comprennent la façon dont vous voulez travailler et accepter les erreurs. Je veux qu’on soit une équipe offensive. Les joueurs sont supers, on a un bon pressing, c’est tout ce que je demande. Maintenant on aura un super match, super facile (rires) contre le PSG la semaine prochaine. Plus sérieusement ça va être extrêmement difficile. Ça sera un vrai défi, mais en tout cas on peut vraiment se réjouir de ce match aujourd’hui.

(…) J’espère que mes joueurs resteront avec moi, c’est le plan évidemment. Dès le départ quand je suis arrivé, on a dit qu’on voulait faire quelque chose sur le long terme. Et je suis tellement content, la ville est fantastique. Les gens m’ont bien accueilli. J’ai une vraie connexion établie avec ce club et j’espère pouvoir rester le plus longtemps possible avec ces joueurs justement. »

Eirik Horneland : "Je suis sûr qu’on va pouvoir se maintenir"

Eirik Horneland (ASSE) : « Aujourd’hui , c’était un match très fragile. Quand on est Saint-Étienne, il faut être efficace et pour être efficace il faut sortir avec de l’énergie et de l’engagement. Donc quand on est mou, on est moins bon, et c’est pour ça que Strasbourg gagne tout simplement. (…) Quand on compare avec le derby face à Lyon, c’est deux niveaux d’énergie très différents. Strasbourg est une très bonne équipe, ils ont beaucoup de qualités. Donc il fallait y aller avec beaucoup plus d’engagement et d’énergie et être efficace.

(…) Oui, c’est vrai qu’on a eu de grosses occasions. Mais il faut regarder tout le match, bien l’analyser et on fera ça tranquillement. On peut faire mieux au vu de nos occasions, mais surtout les différences entre les deux équipes ont été trop importantes. (…) Dans les deux périodes, on a eu des belles occasions. mais on avait bien commencé et tout à coup, on a perdu le contrôle des choses. Donc est-ce que c’est à cause de Strasbourg ou alors est-ce que c’est à cause du fait qu’on n'ait pas mis assez d’énergie ? On va l’analyser. Mais mon impression là, maintenant, c’est surtout qu’on a pas eu assez d’énergie dès le début.

(…) Personnellement, je crois en mon équipe, évidemment. Je pense que nous pouvons réussir à nous maintenir et je sais qu’on peut sortir de beaux matchs. Mais il y a aussi le niveau de la ligue et des équipes comme Strasbourg qui sont très bonnes. Évidemment que si on avait leur qualité, on serait mieux dans le classement. Donc si on n’a pas ça, il faut mettre encore plus d’énergie. C’est ce qu’on a fait contre Lyon et dans certains autres matchs. Mais il faut le faire tous les week-ends, c’est ça qu’on veut atteindre. Mais je suis sûr qu’on va pouvoir se maintenir. »