L’AS Saint-Étienne se déplaçait ce samedi sur la pelouse du RC Strasbourg pour une rencontre décisive dans la lutte pour le maintien. Retour sur les temps forts d’un match engagé entre le RCSA et l'ASSE.

Une rencontre sous haute tension

La Meinau offrait une belle affiche entre deux formations déterminées à prendre des points précieux en cette fin de saison. Avec seulement quelques journées restantes, l’enjeu était clair des deux côtés : confirmer la dynamique pour Strasbourg, rester dans la course au maintien pour l’ASSE.

Dans une ambiance électrique, les deux équipes avaient préparé ce rendez-vous avec sérieux. Les Verts, portés par la confiance acquise lors de leurs dernières sorties, se présentaient avec l’ambition de performer à l’extérieur, un secteur où ils avaient encore à prouver. Côté alsacien, malgré les incertitudes autour d’Habib Diarra, le groupe de Liam Rosenior affichait sa volonté de continuer sur sa bonne dynamique.

RCSA - ASSE : Résumé de la rencontre

Soucieux d'enchaîner après leur belle victoire dans le Derby, les Verts démarrent parfaitement la rencontre et passent tout proche d'ouvrir le score d'entrée de jeu. Lancé par Ekwah, Moueffek adresse un centre en retrait parfait pour Cardona qui, par deux fois, manque l'ouverture du score (2'). D'abord en trouvant les gants de Petrovic, ensuite en manquant complètement sa frappe, à six mètres du but strasbourgeois... Un manque de réalisme immédiatement sanctionné par le RCSA qui ouvre le score sur l'action suivante, après un duel perdu par Nadé face à Emegha qui centre en retrait pour Moreira qui, lui, marque d'un superbe extérieur du pied gauche (7').

Piquant sur ses attaques, Strasbourg continu de pousser et l'ASSE est sauvée par son poteau sur un tir de Nanasi (16'). Dominés, les Verts parviennent à égaliser sur un but plein de sang froid de Davitashvili, bien servi par Pétrot (19'), qui marque après avoir effacé deux défenseurs dans la surface. S'en suivent dix minutes plus difficiles pour les Verts, avec une bonne sortie de Larsonneur dans les pieds d'Emegha, en bosse position pour marquer (29'). Avant une nouvelle frayeur pour les Verts qui voient Pétrot sauver un ballon de but devant Lemaréchal (31'). Les Alsaciens poussent et l'ASSE est toute heureuse de voir Emegha, seul face à Larsonneur, manquer son face-à-face (33').

En difficulté sur les coups de pied arrêtés, comme souvent, l'équipe d'Eirik Horneland passe proche de la correctionnelle mais le but d'Emegha, très en vue, est refusé pour une faute sur Moueffek, balancé dans la surface par Omobamidele (40'). Un Emegha décidément intenable qui passe proche de donner l'avantage à Strasbourg juste avant la pause, Larsonneur se couchant bien sur une frappe croisée (45'+2).

Cardona trouve la barre pour l'ASSE

Après la pause, les Verts repartent bien mais Cardona voit sa reprise de volée heurter la barre transversale sur corner (47'). Juste avant une grosse occasion, encore, pour Emegha, contré in extremis par Bernauer (49'). Décidément dans un mauvais jour, Cardona a une nouvelle occasion de donner l'avantage à l'ASSE mais l'attaquant des Verts, parfaitement servi par Davitashvili, manque encore sa frappe (59'). Sans regrets, le Géorgien semblait hors-jeu au départ de l'action. Incapables de prendre les devants, les Stéphanois sont punis par un but d'Emegha, récompensé de son bon match (63').

La suite de la deuxième période se déroule sur un faux rythme où les Verts semblent s'endormir face des Alsaciens très peu mis en danger. Et malgré quelques situations, avec des frappes non cadrées de Davitashvili et Ekwah, l'ASSE encaisse un troisième but de Bakwa qui met fin au suspense (83'). Au départ, les Stéphanois pourront regretter la sortie de balle trop facile de Doué, qui a effacé Pétrot, Tardieu et Nadé. Logiquement battue par une équipe candidate à l'Europe, l'ASSE retombe dans ses travers et n'enchaîne pas après sa victoire face à l'OL. Reste à suivre les résultats des concurrents directs et espérer rester au contact. Se profile désormais la réception de Monaco (samedi, 21 h 05), où les Verts devront se servir du public pour rééditer la performance du Derby.