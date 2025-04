Ce samedi (19h), Le Havre recevait l’AS Monaco au Stade Océane dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Un duel crucial pour deux équipes aux objectifs diamétralement opposés : le maintien pour le HAC, le podium pour les Monégasques.

Seizièmes du classement avec 27 points, les hommes de Didier Digard sont engagés dans une lutte serrée pour éviter la relégation directe ou le barrage. Avec le même nombre de point que l'ASSE, les havrais sentent le souffle des stéphanois dans leurs nuques. Dans cette fin de saison sous tension, chaque rencontre devient capitale pour les Havrais, surtout face à un adversaire de ce calibre. Jouer à domicile pouvait être un facteur clé.

Monaco vise la Ligue des Champions

Troisième du championnat avec 54 points avant cette journée de Ligue 1, l’AS Monaco continue sa course pour sécuriser une place sur le podium. La formation de la Principauté restait sur une série mitigée (deux victoires, un nul, deux défaites lors des cinq dernières journées), mais garde toutes ses chances de qualification directe pour la Ligue des Champions. Emmenés par leur attaque prolifique et une maîtrise technique supérieure, les joueurs d’Adi Hütter abordaient ce déplacement avec l’ambition de ramener les trois points et de mettre la pression sur leurs concurrents directs.

Clément Turpin au sifflet

L’arbitre de la rencontre était Clément Turpin, habitué aux grandes affiches, avec une moyenne de 0,26 carton rouge et 3,35 cartons jaunes distribués par match cette saison.

Le résumé du match - Ligue 1 :

Après la défaite de l’ASSE, les normands avaient l’occasion de reprendre 3 points d’avance sur les stéphanois. Le HAC sera dominé dans le 1er quart d’heure mais Monaco ne parvient pas à se montrer tranchant.

A la 21ème, Junior Mwanga centre pour Hassan. L’égyptien coupe parfaitement de la tête et ouvre le score pour les havrais. Le club de la principauté remettra ensuite le pied sur le ballon sans se montrer très dangereux. Le Havre rentre au vestiaires avec un but d’avance.

En seconde période, Monaco revient au score à l’heure de jeu. Si Gorgelin aura repoussé l’échéance devant Minamino, 1 minute plus tôt, il ne pourra rien devant Biereth. Le danois a pu ajuster l’ancien lyonnais en héritant de la frappe déviée de Vanderson.

Les 2 équipes tenteront ensuite de faire basculer le match en leur faveur, en vain. La Havre prend 1 point face à Monaco, qui enchaînera un second déplacement consécutif face à l’ASSE.