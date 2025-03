L’ASSE a existé 30 minutes avant de sombrer face au Paris Saint-Germain (1-6). Si le début de match est très encourageant, la deuxième période, où les Verts ont encore été plombés par leur défense, inquiète. Voici les trois enseignements après ASSE – PSG.

Le samedi 29 mars restera, quoi qu’il arrive, une date qui restera dans les annales de l’ASSE. Visés par une mesure de dissolution lancée par le ministère de l’Intérieur, les Magic Fans et les Green Angels avaient conviés le peuple Vert à une journée historique. Ce son des milliers de Stéphanois qui ont défilé dans les rues de Saint-Étienne pour soutenir les deux groupes principaux de supporters du club et leurs plus de 30 ans d’histoire. Malheureusement, ce 29 mars restera aussi comme la date de la plus lourde défaite jamais enregistrée par l’ASSE à Geoffroy-Guichard. Un cinglant 1-6 infligé par le PSG.

Une première demi-heure de haute volée

Et pourtant, l’ASSE, comme au match aller au Parc des Princes, a d’abord montré un très beau visage face au futur champion de France. « Si on analyse la première mi-temps, je pense que Saint-Étienne a été supérieur. Ils ont mis plus de rythme que nous et ont bien joué, a reconnu Luis Enrique, l’entraîneur parisien. Trouver le bon tempo en compétition, afficher de la qualité, c’est une excellente expérience. C’est un très bon exemple de ce qu’est le football : pour gagner, il faut courir, se battre, être à un haut niveau et avoir une bonne attitude. C’est comme une leçon qui montre qu’il faut toujours s’améliorer. »

Il faut dire que les Stéphanois ont peut être livré leurs 30 plus belles premières minutes de la saison, le tout face au PSG. Dominant dans tous les domaines de statistiques, ils ont logiquement ouvert la marque grâce au 7e but cette saison de Lucas Stassin, bien servi par Zuriko Davitashvili (9’). De quoi chauffer un peu plus à blanc un Chaudron qui était déjà bouillant. L’ASSE a poursuivi sur sa lancée, elle aurait même pu marquer deux buts supplémentaires si l’attaquant belge des Verts avait fait preuve de plus de justesse (38’, 45’+3). Mais pour battre un tel PSG, il faut être à 110 % pendant 90 minutes, ce que n’a pas réussi à faire l’ASSE

L’ASSE encore plombée par sa défense

Car juste avant les pauses, les Verts ont craqué sur un 15e penalty concédé cette saison, nouveau record historique dans les cinq grands championnats. Une maladresse de Florian Tardieu qui a offert l’égalisation à Gonçalo Ramos (43’). Avant que l’équipe d’Eirik Horneland ne plonge complètement. Une erreur de relance de Mickaël Nadé pour permettre à Kvicha Kvaratskhelia de donner l’avantage à Paris (50’). Une autre d'Irvin Cardona immédiatement punie par Désiré Doué (53’). Une troisième de Dylan Batubinsika qui tarde à relancer pour le quatrième but parisien inscrit par Joao Neves (62').

Trois erreurs en dix minutes pour trois buts adverses qui ont mis fin au suspense. Et le comportement du défenseur central congolais sur le 5e but parisien, encore l’oeuvre de Désiré Doué (66’), peut également poser question. Au final, une défaite par cinq buts d’écart, une de plus pour l’ASSE, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la fin de saison.

L’ASSE va devoir se bouger sur le terrain

Toujours avant-derniers avant la décision de la LFP concernant le match à Montpellier (arrêté à 63e minute alors que l’ASSE menait 0-2), les Verts sont désormais la pire défense de Ligue 1. Avec 63 buts encaissés en 26 matches, l’équipe d’Eirik Horneland a tout simplement encaissé 2,42 buts par matches depuis le début de la saison. Un boulet qui va coller aux basques de l’ASSE jusqu’au bout, comme l’a reconnu Gautier Larsonneur.

« Aujourd’hui si on est à peu près rationnel, le goal-average faut plus le regarder, a lancé en zone mixte le capitaine de l’ASSE, alors que les Verts ont une différence de but de -37. On est lâché, il faudra prendre des points pour passer devant les autres. C’est à nous d’avoir un point de plus que le seizième. On voit que Reims a battu Marseille, ça doit nous donner des idées pour les matchs à venir aussi. » Une prise de conscience collective qui va obliger l’équipe d’Eirik Horneland a sérieusement se bouger si elle souhaite sauver sa peau en Ligue 1.

Et après la journée d’hier, avec une ambiance extraordinaire de 12 heures à tard après la rencontre, les Verts doivent bien ça à ceux qui les aiment. Pour éviter une nouvelle descente aux enfers.