Avec 76 tirs tentés en 5 journées pour 11 buts inscrits, l’AS Saint-Étienne affiche une moyenne de plus de deux buts par match et une domination nette sur ses adversaires. Les statistiques révèlent cependant des axes d’amélioration dans l’efficacité offensive.

Depuis le début de la saison, l’AS Saint-Étienne a imposé un rythme offensif soutenu en Ligue 2. Les Verts ont frappé 76 fois au but en cinq matchs, soit 15,2 tirs par rencontre, un volume largement supérieur à celui de leurs adversaires (38 tirs au total, 7,6 par match). Ce différentiel illustre, sans discussion possible, une domination territoriale et une capacité à multiplier les situations dangereuses.

Cette production offensive s’accompagne d’un bilan chiffré positif : 11 buts inscrits depuis l’ouverture du championnat, soit une moyenne de 2,2 buts par match, pour une efficacité globale de 14,5 % de conversion. En comparaison, les adversaires des Verts n’ont marqué que 5 buts en 38 frappes (13,1 %). Cela confirme que les hommes d’Eirik Horneland parviennent non seulement à se créer plus d’occasions, mais aussi à maintenir une efficacité supérieure à celle de leurs rivaux.

"Dusse" Duffus : Parti pour conclure ?

Dans le détail, plusieurs joueurs se distinguent par leur activité devant le but. Joshua Duffus est le plus prolifique avec 10 tirs en 171 minutes (5,96 tirs par 90 minutes), même si son efficacité reste à améliorer avec un seul but inscrit. Joshua Duffus est sans doute l’attaquant stéphanois le plus remuant depuis le début de saison. En seulement 171 minutes disputées, il a déjà tenté 10 tirs, ce qui en fait le joueur le plus prolifique de l’effectif avec une moyenne impressionnante de 5,96 frappes par 90 minutes. Sa tendance à constamment se projeter vers l’avant et à tenter sa chance illustre son volume de jeu et sa confiance. Néanmoins, son efficacité reste perfectible : un seul but marqué malgré ce nombre élevé de tentatives. Si Duffus parvient à mieux cadrer ses frappes et à convertir ses occasions, il pourrait rapidement devenir l’un des atouts majeurs de l’attaque stéphanoise.

Zuriko Davitashvili, avec 12 tirs et deux buts, démontre sa capacité à tenter régulièrement sa chance (3,74 tirs/90 min) et à cadrer (25 % de tirs cadrés).

Irvin Cardona s’illustre également avec 10 frappes, dont 3 cadrées, pour 2 buts inscrits. Son ratio de 0,67 but par tir cadré traduit une belle efficacité dans la surface. De son côté, Lucas Stassin affiche déjà 3 tirs cadrés sur 5 tentés, pour un seul but marqué.

La surprise Boakye et la polyvalence au milieu

Parmi les joueurs les plus efficaces, Augustine Boakye se distingue : avec 12 tirs, il a trouvé le cadre à quatre reprises et marqué 2 buts. Sa capacité à bonifier ses tentatives (33 % de précision, 0,5 but par tir) confirme son rôle croissant dans le dispositif offensif.

Au milieu, Florian Tardieu impressionne par son volume : 2 tirs cadrés sur 5 tentés (40 % de précision), mais sans but pour l’instant. Son activité offensive illustre toutefois la volonté de l’ASSE d’impliquer ses milieux dans les phases de conclusion. Mahmoud Jaber et Ben Old ont eux aussi marqué chacun un but sur peu de tentatives, démontrant une efficacité maximale.

Une base solide, mais un axe d’amélioration

Si les chiffres offensifs sont très positifs, certaines limites apparaissent. La proportion de tirs cadrés (36,8 %) reste en deçà de ce qu’exige une équipe candidate à la montée. Avec plus de la moitié des frappes hors du cadre, l’ASSE laisse échapper l’opportunité d’alourdir ses scores, comme ce fut le cas face à Grenoble (1-1).

Défensivement, le bilan est tout aussi révélateur : les adversaires n’ont tiré que 7,6 fois par match face aux Verts, confirmant la solidité du bloc stéphanois. Gautier Larsonneur a effectué 4 arrêts décisifs sur 8 tentatives cadrées.

Avec une moyenne de plus de 15 tirs par match et 2,2 buts inscrits, l’ASSE affiche un visage offensif séduisant. Les statistiques prouvent que les Verts dominent leurs adversaires dans presque tous les compartiments liés à la finition. Pour viser une remontée en Ligue 1, il faudra toutefois progresser dans la précision des frappes et maintenir ce rythme sur la durée.