L’avant-match aurait dû être une fête du football. Une simple rencontre de Ligue 2, un samedi après-midi au stade de la Licorne. Pourtant, quelques individus ont transformé ce moment en une scène intolérable. Des cris de singe ont visé Teddy Bartouche-Selbonne, le gardien d’En Avant Guingamp. Le club breton a immédiatement exprimé son indignation. Amiens SC aussi a réagi sans la moindre ambiguïté.

Durant la première mi-temps de ce match, le portier guingampais a été pris pour cible. Une poignée de personnes seulement, mais suffisamment pour choquer, blesser et rappeler que ces comportements subsistent encore dans les stades français.

À la pause, Teddy Bartouche-Selbonne n’a pas hésité. Il a signalé les faits aux délégués du match. L’arbitre, Stéphanie Frappart, a été informée. La procédure prévue par la LFP était prête à s’appliquer en cas de récidive. Les cris ont cessé. Le match a pu se poursuivre. Mais les traces de cet épisode ont marqué les esprits.

Guingamp a apporté tout son soutien à son gardien. Amiens aussi a tenu à condamner ces actes sans le moindre détour. Une réaction commune, claire et nécessaire. Et ce message partagé résonne aujourd’hui dans tout le football français.

Cris racistes dans les stades : un rappel brutal pour la ligue 2

La scène laisse un goût amer. Elle rappelle que le combat contre le racisme n’est jamais terminé. Chaque saison, des incidents éclatent encore, malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les sanctions, malgré les protocoles. Les clubs, les joueurs, les supporters engagés n’en peuvent plus. Le message envoyé par Guingamp et Amiens est fort : aucune rivalité sportive ne justifie la moindre tolérance envers le racisme. Les clubs ont joué leur rôle, en condamnant ensemble et sans ambiguïté.

Les comportements isolés ne doivent pas masquer la réalité : une immense majorité des supporters rejette totalement ces dérives. Mais une minorité peut suffire à ternir une rencontre. C’est là que les clubs de ligue 1 et Ligue 2, la LFP et les instances doivent rester vigilants.