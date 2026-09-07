Lucas Stassin a livré ses premières impressions après son arrivée au FC Séville. L’ancien attaquant de l’ASSE se dit impatient de découvrir la Liga et affiche déjà de grandes ambitions avec le club andalou.

Lucas Stassin a officiellement tourné la page stéphanoise pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Prêté au FC Séville, l’attaquant belge a accordé sa première interview à Sevilla FC+. L’occasion pour lui de raconter ses premières heures en Andalousie, mais aussi de dévoiler ses ambitions pour cette nouvelle aventure.

Le buteur ne cache pas son enthousiasme. « Je suis très heureux. Je suis également très impatient de relever ce nouveau défi en Espagne », explique-t-il. Le contexte l’a rapidement séduit. Supporters, ambiance, ville et histoire du club : Stassin mesure déjà l’importance de son arrivée à Nervión.

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Le Belge entend également retrouver le niveau affiché en France et poursuivre sa progression dans un championnat qu’il apprécie depuis longtemps.

Lucas Stassin veut s’imposer comme un vrai numéro 9

Lucas Stassin sait précisément quel rôle il souhaite occuper sur le terrain. « Je suis un numéro 9. J’aime marquer, marquer des buts, mais j’aime aussi m’impliquer dans le jeu de l’équipe », détaille-t-il.

L’ancien Stéphanois apprécie notamment les combinaisons et les appels. Il assure également ne pas être obsédé par les statistiques individuelles. Les passes décisives lui conviennent parfaitement si elles permettent à son équipe de gagner.

Sur le plan tactique, Stassin se présente comme un attaquant capable de s’adapter. Il a évolué avec deux attaquants comme seul avant-centre au cours de sa carrière. Sa préférence va toutefois à un système avec un seul joueur en pointe et des ailiers capables de lui apporter des centres.

Le joueur connaît déjà un autre attaquant du FC Séville. Il a notamment évoqué Robbie Ure, qu’il connaissait de son passage à Anderlecht. Une première connexion qui pourrait faciliter son intégration dans le vestiaire.

Stassin a également déjà échangé avec son nouvel entraîneur, Luis García Plaza. Les premiers contacts sont restés courts, mais le Belge assure avoir été rapidement intégré au groupe.

L’ancien attaquant de l’ASSE attend ses débuts avec impatience

Une question se pose désormais : quand Lucas Stassin disputera-t-il ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs ? Le principal intéressé ne demande qu’à jouer.

L’attaquant a déjà pris le temps de regarder les premiers matchs du FC Séville. Son arrivée tardive ne lui a toutefois pas permis d’effectuer une analyse approfondie de l’équipe. Il s’est surtout appuyé sur les trois premières rencontres et leurs temps forts.

Le défi qui l’attend est important. Stassin sait qu’il rejoint un club habitué aux grands attaquants et à une forte pression populaire. Une pression qu’il connaît déjà. À Saint-Étienne, son statut de joueur le plus cher de l’histoire du club au moment de son arrivée avait placé les attentes sur ses épaules.

Il estime donc savoir comment gérer cette pression. Son objectif reste simple : produire les meilleures performances possibles et aider son équipe.

L’une des grandes curiosités sera évidemment de le voir évoluer au Ramón Sánchez-Pizjuán. Stassin a déjà entendu parler de l’ambiance qui règne dans l’enceinte sévillane. Il attend notamment avec impatience les grandes soirées face au Betis.

Lucas Stassin rêve déjà de Liga et de grands matchs

Au-delà de la découverte du FC Séville, c’est surtout la Liga qui attire Lucas Stassin. L’attaquant belge estime que le style de jeu espagnol correspond parfaitement à ses qualités.

Il apprécie un football basé sur la possession, la construction et les combinaisons. À ses yeux, le championnat espagnol offre moins de duels et de longs ballons que d’autres grands championnats européens. Un environnement qui pourrait lui permettre de poursuivre son développement.

Stassin a d’ailleurs toujours eu l’envie de jouer en Espagne. Son arrivée au FC Séville représente donc une opportunité importante dans sa jeune carrière.

L’attaquant pourra aussi compter sur les conseils de son compatriote Dodi Lukebakio, ancien joueur du club. Ce dernier lui avait déjà recommandé Séville lorsqu’ils se côtoyaient en sélection belge.

Pour cette nouvelle saison, Stassin ne manque pas d’ambition. « J’espère retrouver le niveau que j’avais en France, en première division, essayer de faire une excellente saison et aider l’équipe », affirme-t-il.

Le message est clair. L’ancien joueur de l’ASSE veut profiter de son passage en Espagne pour franchir un nouveau cap. Et ses premières déclarations montrent déjà son impatience de découvrir la Liga, ses supporters et surtout le mythique Ramón Sánchez-Pizjuán.

Source : Sevilla FC+